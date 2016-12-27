За прошедшие выходные с улиц Самары вывезли более 16 тысяч тонн снега

За два дня на полигоны вывезено более 16 тысяч тонн снега, а всего с начала сезона - примерно 100 тыс. тонн.Основные работы проводятся ночью, когда на обочинах магистралей меньше припаркованного транспорта, а тротуары свободны от пешеходов. Днем также ведется уборка.26 декабря на расчистку снега во всех районах города были выведены 113 спецмашин и около 300 человек. Также проводятся противогололедные мероприятия.В расчистке дворов задействованы около 2 000 дворников и более 80 единиц техники управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ. Их работа находится на постоянном контроле администраций районов, ГАТИ по благоустройству и департамента городского хозяйства и экологии.