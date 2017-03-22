За пределы Самарской области отправлены 5 нелегальных мигрантов

Сообщается, что нелегальные мигранты в сопровождении судебных приставов отправились на родину через аэропорт Шереметьево. Всего же за текущий год из страны силами региональных судебных приставов было выдворено более 139 иностранцев, причем 55 из них отправились домой за свой счет.