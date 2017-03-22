За пределы Самарской области отправлены 5 нелегальных мигрантов
Граждане Грузии, Киргизии, Азербайджанской и Китайской Народной Республик находились на территории нашей страны без специальных разрешительных документов.
Сообщается, что нелегальные мигранты в сопровождении судебных приставов отправились на родину через аэропорт Шереметьево. Всего же за текущий год из страны силами региональных судебных приставов было выдворено более 139 иностранцев, причем 55 из них отправились домой за свой счет.
Сообщается, что нелегальные мигранты в сопровождении судебных приставов отправились на родину через аэропорт Шереметьево. Всего же за текущий год из страны силами региональных судебных приставов было выдворено более 139 иностранцев, причем 55 из них отправились домой за свой счет.
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