За поимку насильника молодых женщин обещают 1 миллион рублей
Полиция разыскивает 60-летнего Валерия Андреева, подозреваемого в изнасиловании и убийствах девушек.
Экспертизой установлено, что разыскиваемый совершил семь преступлений сексуального характера, затем убил своих жертв и спрятал трупы в лесу. Делал он это в районе дороги «Оренбург-Челябинск», в лесу у дороги «Самара-Оренбург», в Орске, поселках Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак, Можаровка.
Приметы:
На вид 60-65 лет, рост 173 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные с проседью, губы тонкие. На верхней челюсти слева и справа с 1 по 4 зубы коронки желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы коронки желтого металла. На животе послеоперационный шрам.
Как сообщает региональное ГУ МВД, за информацию, способствующую розыску мужчины, губернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 000 рублей, от МВД РФ – 1 000 000 рублей.
Экспертизой установлено, что разыскиваемый совершил семь преступлений сексуального характера, затем убил своих жертв и спрятал трупы в лесу. Делал он это в районе дороги «Оренбург-Челябинск», в лесу у дороги «Самара-Оренбург», в Орске, поселках Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак, Можаровка.
Приметы:
На вид 60-65 лет, рост 173 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные с проседью, губы тонкие. На верхней челюсти слева и справа с 1 по 4 зубы коронки желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы коронки желтого металла. На животе послеоперационный шрам.
Как сообщает региональное ГУ МВД, за информацию, способствующую розыску мужчины, губернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 000 рублей, от МВД РФ – 1 000 000 рублей.
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