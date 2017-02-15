За ограбление продуктового магазина парню грозит до 4 лет тюрьмы

По версии следствия, молодой мужчина вошел в помещение и открыто похитил у 35-летнего продавца 4 000 рублей. После этого нападавший скрылся.О произошедшем работница заведения сразу же сообщила в полицию. Вскоре правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника - 25-летнего жителя села Кошки. Оказалось, что мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.