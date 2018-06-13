За несвоевременную очистку зданий от граффити предлагают штрафовать

В среду, 13 июня, в Самарской губернской думе прошло заседание общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности при комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.



Один из вопросов касался уточнения условий наступления административной ответственности за нарушение требований к содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений.



Собственники нежилых зданий, строений, сооружений обязаны содержать фасады в надлежащем состоянии. В частности, очищать их от надписей, рисунков, объявлений и граффити. При этом зачастую никакого обязательного срока для выполнения данной обязанности на муниципальном уровне нет. По словам депутатов губдумы, механизм привлечения к ответственности четко не отрегулирован.



В связи с этим народные избранники предложили внести в закон уточнение: если граждане не очистят в срок фасады зданий, им будет вынесено предупреждение. Если подобное правонарушение уже было, то это влечет предупреждение или штраф для граждан в размере от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц - от 6 000 до 10 000 рублей, для юрлиц - от 10 000 до 20 000 рублей. Депутаты поддержали данную инициативу. Было принято решение направить данный законопроект в правительство Самарской области и областную прокуратуру, после чего повторно рассмотреть его на заседании комиссии.