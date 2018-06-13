13 июня 2018 года,
20:10
$ 62.34    73.37   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

За несвоевременную очистку зданий от граффити предлагают штрафовать

В среду, 13 июня, в Самарской губернской думе прошло заседание общественной комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности при комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Один из вопросов касался уточнения условий наступления административной ответственности за нарушение требований к содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений.

Собственники нежилых зданий, строений, сооружений обязаны содержать фасады в надлежащем состоянии. В частности, очищать их от надписей, рисунков, объявлений и граффити. При этом зачастую никакого обязательного срока для выполнения данной обязанности на муниципальном уровне нет. По словам депутатов губдумы, механизм привлечения к ответственности четко не отрегулирован.

В связи с этим народные избранники предложили внести в закон уточнение: если граждане не очистят в срок фасады зданий, им будет вынесено предупреждение. Если подобное правонарушение уже было, то это влечет предупреждение или штраф для граждан в размере от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц - от 6 000 до 10 000 рублей, для юрлиц - от 10 000 до 20 000 рублей. Депутаты поддержали данную инициативу. Было принято решение направить данный законопроект в правительство Самарской области и областную прокуратуру, после чего повторно рассмотреть его на заседании комиссии. 
Дата: 13 июня 2018 , 13:17
255
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
На пересечении Киевской и Тухачевского столкнулись фура и иномарка
13 июня 2018
44
На пересечении Киевской и Тухачевского столкнулись фура и иномарка
В Самаре на открытии фанфеста выступят оперные певцы и казаки
13 июня 2018
53
В Самаре на открытии фанфеста выступят оперные певцы и казаки
Надежда Колесникова отказалась от кресла депутата Госдумы
13 июня 2018
402
Надежда Колесникова отказалась от кресла депутата Госдумы
Светофор на кольце Московского шоссе и Луначарского отключат на сутки
13 июня 2018
145
Светофор на кольце Московского шоссе и Луначарского отключат на сутки
На первый матч Чемпионата мира в Самаре приедут около 10 тысяч иностранцев
13 июня 2018
301
На первый матч Чемпионата мира в Самаре приедут около 10 тысяч иностранцев
В Самаре открылся городской пресс-центр ЧМ-2018
13 июня 2018
327
В Самаре открылся городской пресс-центр ЧМ-2018
Назначены руководители двух городских департаментов
13 июня 2018
313
Назначены руководители двух городских департаментов
В дни матчей ЧМ-2018 в Самаре метро будет работать до двух ночи
13 июня 2018
184
В дни матчей ЧМ-2018 в Самаре метро будет работать до двух ночи
Ограничение на въезд большегрузов в Самару будет действовать 12 дней
13 июня 2018
169
Ограничение на въезд большегрузов в Самару будет действовать 12 дней
Лента новостей
13 июня 2018 , 19:50
44
На пересечении Киевской и Тухачевского столкнулись фура и иномарка
Авария произошла в среду, 13 июня, около 18:00.
13 июня 2018 , 19:45
53
В Самаре на открытии фанфеста выступят оперные певцы и казаки
Вместимость площадки Фестиваля болельщиков FIFA ограничат до 20 тысяч человек.
13 июня 2018 , 16:15
145
Светофор на кольце Московского шоссе и Луначарского отключат на сутки
Причина - аварийные работы на трансформаторной подстанции.
13 июня 2018 , 16:33
402
Надежда Колесникова отказалась от кресла депутата Госдумы
Она продолжит работать в Москве.
13 июня 2018 , 15:35
301
На первый матч Чемпионата мира в Самаре приедут около 10 тысяч иностранцев
В воскресенье, 17 июня, сыграют сборная Сербии и Коста-Рики
13 июня 2018 , 15:28
327
В Самаре открылся городской пресс-центр ЧМ-2018
Он располагается в здании областной библиотеки на проспекте Ленина
13 июня 2018 , 14:59
313
Назначены руководители двух городских департаментов
Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства, а руководителем городского...
13 июня 2018 , 14:40
184
В дни матчей ЧМ-2018 в Самаре метро будет работать до двух ночи
В остальные дни вход в подземку закрывается в 24:00.
13 июня 2018 , 14:15
169
Ограничение на въезд большегрузов в Самару будет действовать 12 дней
Дополнительные меры безопасности введут на время матчей Чемпионата мира по футболу. 
13 июня 2018 , 13:50
155
Самарские кафе и рестораны готовы принять более 23 тысяч гостей
Меню перевели на английский и испанский языки.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
2 июня 2018
7190
8
В Самарской области составили рейтинг управляющих компаний
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5826
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
В первый день ЧМ-2018 на площади Куйбышева выступят 600 артистов
9 июня 2018
3186
В первый день ЧМ-2018 на площади Куйбышева выступят 600 артистов
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму. 
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в
28 мая 2018
2733
4
В Самаре на 12 дней запретят продажу алкоголя в "стекле"
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
В Самаре прошел фестиваль прессы
27 мая 2018
2500
1
В Самаре прошел фестиваль прессы
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
725
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
Актриса Надежда Попова о съемках в рекламе
15 мая 2018
486
Актриса Надежда Попова о съемках в рекламе "Кошелева", актерском голоде и работе в трех театрах
Актриса Надежда Попова знакома завсегдатаям сразу трех площадок: Самарского академического...
Куда пойти на «Ночь музеев» в Самаре
15 мая 2018
842
Куда пойти на «Ночь музеев» в Самаре
19 мая Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». 
В Самаре ищут компанию, которая будет следить за состоянием дорог у «Самара Арены» до середины ноября 2018 года
15 мая 2018
367
В Самаре ищут компанию, которая будет следить за состоянием дорог у «Самара Арены» до середины ноября 2018 года
Аукцион объявило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.  
В день тестового матча скоростной трамвай будет делать меньше остановок
15 мая 2018
449
В день тестового матча скоростной трамвай будет делать меньше остановок
В среду, 16 мая, в городе состоится третья игра на стадионе «Самара Арена».  
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.