За минувшую ночь с улиц Самары вывезли более 3 тысяч тонн снега

Ночью МП «Благоустройство» вывело на уборку 246 машин, за сутки им помогли 265 дорожных рабочих.



Параллельно с расчисткой улицы обрабатывают противогололедными материалами. Особое внимание уделяется подходам к остановкам, станциям метро, пешеходным переходам, транспортно-пересадочным узлам, а также расчистке парковок.



Также дорожные службы нацелены на уборку улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части. Для того, чтобы это было возможным, коммунальщики просят с пониманием относится к работающей технике, по возможности перемещать транспорт на уже расчищенные обочины.



Планы по очистке Самары от снега корректируют сами горожане, сообщая о проблемных участках в соцсетях:

https://www.facebook.com/samadm.ru/, https://twitter.com/samara_in, https://vk.com/samaraadm.



При проблемах по конкретному адресу, можно обратиться к оперативному дежурному в каждом районе: Железнодорожный – 3390150; Кировский – 9950526; Красноглинский – 9500313; Куйбышевский – 3300554; Ленинский – 3392775; Октябрьский – 3345739; Промышленный – 9950059; Самарский – 3333953; Советский – 2624621. Они работают круглосуточно.