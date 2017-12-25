За минувшую ночь с улиц Самары вывезли более 3 тысяч тонн снега
Ночью МП «Благоустройство» вывело на уборку 246 машин, за сутки им помогли 265 дорожных рабочих.
Параллельно с расчисткой улицы обрабатывают противогололедными материалами. Особое внимание уделяется подходам к остановкам, станциям метро, пешеходным переходам, транспортно-пересадочным узлам, а также расчистке парковок.
Также дорожные службы нацелены на уборку улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части. Для того, чтобы это было возможным, коммунальщики просят с пониманием относится к работающей технике, по возможности перемещать транспорт на уже расчищенные обочины.
Планы по очистке Самары от снега корректируют сами горожане, сообщая о проблемных участках в соцсетях:
https://www.facebook.com/samadm.ru/, https://twitter.com/samara_in, https://vk.com/samaraadm.
При проблемах по конкретному адресу, можно обратиться к оперативному дежурному в каждом районе: Железнодорожный – 3390150; Кировский – 9950526; Красноглинский – 9500313; Куйбышевский – 3300554; Ленинский – 3392775; Октябрьский – 3345739; Промышленный – 9950059; Самарский – 3333953; Советский – 2624621. Они работают круглосуточно.
Параллельно с расчисткой улицы обрабатывают противогололедными материалами. Особое внимание уделяется подходам к остановкам, станциям метро, пешеходным переходам, транспортно-пересадочным узлам, а также расчистке парковок.
Также дорожные службы нацелены на уборку улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части. Для того, чтобы это было возможным, коммунальщики просят с пониманием относится к работающей технике, по возможности перемещать транспорт на уже расчищенные обочины.
Планы по очистке Самары от снега корректируют сами горожане, сообщая о проблемных участках в соцсетях:
https://www.facebook.com/samadm.ru/, https://twitter.com/samara_in, https://vk.com/samaraadm.
При проблемах по конкретному адресу, можно обратиться к оперативному дежурному в каждом районе: Железнодорожный – 3390150; Кировский – 9950526; Красноглинский – 9500313; Куйбышевский – 3300554; Ленинский – 3392775; Октябрьский – 3345739; Промышленный – 9950059; Самарский – 3333953; Советский – 2624621. Они работают круглосуточно.
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