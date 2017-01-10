За минувший год за пределы Самарской области выдворен 891 нелегальный мигрант

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, трудовые мигранты въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, где не требуется виза. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания многие из них не торопятся добровольно покидать страну, чем нарушают правила пребывания на территории России.За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в Россию не ранее, чем через 5 лет.