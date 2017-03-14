За минувший год в губернии выявлено 34 тысячи нарушений закона об охране окружающей среды
С целью их устранения было внесено почти 13 тысяч актов прокурорского реагирования. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено 6269 лиц, а 452 лица были предупреждены. Таковы результаты деятельности Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры за 2016 год.
По результатам прошлого года в федеральную собственность было возвращено 1,3 тысячи га земель лесного фонда, приостановлена эксплуатация более 70 нелегитимных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, демонтировано около 500 незаконных объектов в береговой полосе. На кадастровый учет были поставлены 92 особо охраняемые природные территории.
За прошедший год прокуратурой было выявлено и пресечено почти 3 тысячи нарушений законодательства о защите прав субъектов предпринимательства в сфере охраны окружающей среды. Проделанная работа способствовала снижению административного давления на бизнес, сохранилась тенденция к сокращению количества проверок в отношении предпринимателей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в результате наметилась тенденция к улучшению экологической ситуации по отдельным направлениям. За минувший год значительно улучшилась пожароопасная обстановка в лесах – уменьшились число возгораний, их площадь, а также причиненный лесному фонду ущерб. Кроме того, произошло снижение количества вредных выбросов в атмосферу. Еще одним позитивным фактом является снижение фактов массовой гибели рыбы.
По результатам прошлого года в федеральную собственность было возвращено 1,3 тысячи га земель лесного фонда, приостановлена эксплуатация более 70 нелегитимных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, демонтировано около 500 незаконных объектов в береговой полосе. На кадастровый учет были поставлены 92 особо охраняемые природные территории.
За прошедший год прокуратурой было выявлено и пресечено почти 3 тысячи нарушений законодательства о защите прав субъектов предпринимательства в сфере охраны окружающей среды. Проделанная работа способствовала снижению административного давления на бизнес, сохранилась тенденция к сокращению количества проверок в отношении предпринимателей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в результате наметилась тенденция к улучшению экологической ситуации по отдельным направлениям. За минувший год значительно улучшилась пожароопасная обстановка в лесах – уменьшились число возгораний, их площадь, а также причиненный лесному фонду ущерб. Кроме того, произошло снижение количества вредных выбросов в атмосферу. Еще одним позитивным фактом является снижение фактов массовой гибели рыбы.
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