За минувший год в губернии выявлено 34 тысячи нарушений закона об охране окружающей среды

По результатам прошлого года в федеральную собственность было возвращено 1,3 тысячи га земель лесного фонда, приостановлена эксплуатация более 70 нелегитимных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, демонтировано около 500 незаконных объектов в береговой полосе. На кадастровый учет были поставлены 92 особо охраняемые природные территории.За прошедший год прокуратурой было выявлено и пресечено почти 3 тысячи нарушений законодательства о защите прав субъектов предпринимательства в сфере охраны окружающей среды. Проделанная работа способствовала снижению административного давления на бизнес, сохранилась тенденция к сокращению количества проверок в отношении предпринимателей.Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в результате наметилась тенденция к улучшению экологической ситуации по отдельным направлениям. За минувший год значительно улучшилась пожароопасная обстановка в лесах – уменьшились число возгораний, их площадь, а также причиненный лесному фонду ущерб. Кроме того, произошло снижение количества вредных выбросов в атмосферу. Еще одним позитивным фактом является снижение фактов массовой гибели рыбы.