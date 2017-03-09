За минувший год самарские судебные приставы взыскали с должников более 14 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, в прошлом году на исполнении у региональных судебных приставов находилось свыше 1,4 млн исполнительных производств. Это на 233 тысячи больше, чем за аналогичный период 2015 года. Кроме того, за минувший год приставами региона было окончено и прекращено свыше 940 тысяч исполнительных производств, что на 164 тысячи больше, чем за 2015 год.По итогам прошлого года с должников удалось взыскать более 14,6 млрд рублей. При этом в федеральный бюджет было перечислен 1,3 млрд рублей, а в бюджет Самарской области 701,8 млн рублей. В пользу физических лиц было взыскано более 2,5 миллиардов рублей, в пользу юридических лиц - более 8,5 миллиардов рублей.Кроме того, за прошедший год приставами было взыскано более 442 млн рублей задолженности по жилищно-коммунальным платежам и более 178 млн рублей задолженности по заработной плате.Сообщается, что за минувший год было выявлено почти 8 тысяч административных правонарушений, возбуждено 775 уголовных дел, а 18 должников по исполнительным производствам были осуждены. В отношении должников - алиментщиков за 2016 год судебными приставами было составлено более 700 административных протоколов, возбуждено 746 уголовных дел, а 650 недобросовестных родителей привлечены к обязательным работам.