За минувший год самарские судебные приставы взыскали с должников более 14 млрд рублей
Это на 39% больше, чем за 2015 год.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, в прошлом году на исполнении у региональных судебных приставов находилось свыше 1,4 млн исполнительных производств. Это на 233 тысячи больше, чем за аналогичный период 2015 года. Кроме того, за минувший год приставами региона было окончено и прекращено свыше 940 тысяч исполнительных производств, что на 164 тысячи больше, чем за 2015 год.
По итогам прошлого года с должников удалось взыскать более 14,6 млрд рублей. При этом в федеральный бюджет было перечислен 1,3 млрд рублей, а в бюджет Самарской области 701,8 млн рублей. В пользу физических лиц было взыскано более 2,5 миллиардов рублей, в пользу юридических лиц - более 8,5 миллиардов рублей.
Кроме того, за прошедший год приставами было взыскано более 442 млн рублей задолженности по жилищно-коммунальным платежам и более 178 млн рублей задолженности по заработной плате.
Сообщается, что за минувший год было выявлено почти 8 тысяч административных правонарушений, возбуждено 775 уголовных дел, а 18 должников по исполнительным производствам были осуждены. В отношении должников - алиментщиков за 2016 год судебными приставами было составлено более 700 административных протоколов, возбуждено 746 уголовных дел, а 650 недобросовестных родителей привлечены к обязательным работам.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, в прошлом году на исполнении у региональных судебных приставов находилось свыше 1,4 млн исполнительных производств. Это на 233 тысячи больше, чем за аналогичный период 2015 года. Кроме того, за минувший год приставами региона было окончено и прекращено свыше 940 тысяч исполнительных производств, что на 164 тысячи больше, чем за 2015 год.
По итогам прошлого года с должников удалось взыскать более 14,6 млрд рублей. При этом в федеральный бюджет было перечислен 1,3 млрд рублей, а в бюджет Самарской области 701,8 млн рублей. В пользу физических лиц было взыскано более 2,5 миллиардов рублей, в пользу юридических лиц - более 8,5 миллиардов рублей.
Кроме того, за прошедший год приставами было взыскано более 442 млн рублей задолженности по жилищно-коммунальным платежам и более 178 млн рублей задолженности по заработной плате.
Сообщается, что за минувший год было выявлено почти 8 тысяч административных правонарушений, возбуждено 775 уголовных дел, а 18 должников по исполнительным производствам были осуждены. В отношении должников - алиментщиков за 2016 год судебными приставами было составлено более 700 административных протоколов, возбуждено 746 уголовных дел, а 650 недобросовестных родителей привлечены к обязательным работам.
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