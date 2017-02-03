За минувший год областной ФАС вынес 419 постановлений на 12,2 млн рублей

В 2016 году управление рассмотрело 658 дел (в 2015-м - 795), вынесло 419 постановлений о назначении штрафов на сумму около 12,2 млн рублей.Контролируя соблюдение законодательства о защите конкуренции, антимонопольная служба возбудила 32 дела. В 2015 году таких дел было значительно больше - 127. Леонид Пак объяснил снижение тем, что в отношении недобросовестной конкуренции закон ввел предупреждения по многим статьям.- Теперь мы выдаем больше предупреждений, говорим: есть признаки нарушения, обратите внимание и примите меры, - отметил он. - Если нарушитель не реагирует, тогда возбуждается и рассматривается дело, привлекаем к ответственности.Наказания рублем, например, не избежало ООО «Услада». По делу УФАС, эта компания производила и реализовывала кондитерскую продукцию, дизайн упаковок которой схож с товарным знаком, зарегистрированным на конкурента - АО «Акконд».Еще одна задача УФАС - надзор за соблюдением законодательства о рекламе. Ведомство вынесло 39 постановлений о наложении штрафов на 2,1 млн рублей. Как подчеркнул Леонид Пак, это сигнал всем участникам рекламного рынка: за нарушения их и дальше будут привлекать по всей строгости закона.Например, в прошлом году книготорговой фирме «Метида» не удалось оспорить в двух судебных инстанциях штраф в 200 тыс. рублей, наложенный антимонопольной службой за рекламу с изображением розг. Служители Фемиды согласились с УФАС: нарушения есть, реклама подстрекает к совершению насильственных действий. Сейчас продолжается рассмотрение дела о телерекламе, запущенной одной строительной компанией, где служба усмотрела антисемитский подтекст.Также УФАС контролирует соблюдение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, в 2016 году антимонопольная служба решила включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения о 42 организациях.