За минувший год областной ФАС вынес 419 постановлений на 12,2 млн рублей
Сегодня, 2 февраля, управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области отмечает 25 лет со дня создания. За четверть века задачи, возложенные на ведомство, неоднократно менялись, зависели от особенностей развития экономики в тот или иной период. В последние годы управление также получало новые функции. На днях на пресс-конференции руководитель регионального УФАС Леонид Пак подвел итоги работы за 2016 год.
В 2016 году управление рассмотрело 658 дел (в 2015-м - 795), вынесло 419 постановлений о назначении штрафов на сумму около 12,2 млн рублей.
Контролируя соблюдение законодательства о защите конкуренции, антимонопольная служба возбудила 32 дела. В 2015 году таких дел было значительно больше - 127. Леонид Пак объяснил снижение тем, что в отношении недобросовестной конкуренции закон ввел предупреждения по многим статьям.
- Теперь мы выдаем больше предупреждений, говорим: есть признаки нарушения, обратите внимание и примите меры, - отметил он. - Если нарушитель не реагирует, тогда возбуждается и рассматривается дело, привлекаем к ответственности.
Наказания рублем, например, не избежало ООО «Услада». По делу УФАС, эта компания производила и реализовывала кондитерскую продукцию, дизайн упаковок которой схож с товарным знаком, зарегистрированным на конкурента - АО «Акконд».
Еще одна задача УФАС - надзор за соблюдением законодательства о рекламе. Ведомство вынесло 39 постановлений о наложении штрафов на 2,1 млн рублей. Как подчеркнул Леонид Пак, это сигнал всем участникам рекламного рынка: за нарушения их и дальше будут привлекать по всей строгости закона.
Например, в прошлом году книготорговой фирме «Метида» не удалось оспорить в двух судебных инстанциях штраф в 200 тыс. рублей, наложенный антимонопольной службой за рекламу с изображением розг. Служители Фемиды согласились с УФАС: нарушения есть, реклама подстрекает к совершению насильственных действий. Сейчас продолжается рассмотрение дела о телерекламе, запущенной одной строительной компанией, где служба усмотрела антисемитский подтекст.
Также УФАС контролирует соблюдение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, в 2016 году антимонопольная служба решила включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения о 42 организациях.
В 2016 году управление рассмотрело 658 дел (в 2015-м - 795), вынесло 419 постановлений о назначении штрафов на сумму около 12,2 млн рублей.
Контролируя соблюдение законодательства о защите конкуренции, антимонопольная служба возбудила 32 дела. В 2015 году таких дел было значительно больше - 127. Леонид Пак объяснил снижение тем, что в отношении недобросовестной конкуренции закон ввел предупреждения по многим статьям.
- Теперь мы выдаем больше предупреждений, говорим: есть признаки нарушения, обратите внимание и примите меры, - отметил он. - Если нарушитель не реагирует, тогда возбуждается и рассматривается дело, привлекаем к ответственности.
Наказания рублем, например, не избежало ООО «Услада». По делу УФАС, эта компания производила и реализовывала кондитерскую продукцию, дизайн упаковок которой схож с товарным знаком, зарегистрированным на конкурента - АО «Акконд».
Еще одна задача УФАС - надзор за соблюдением законодательства о рекламе. Ведомство вынесло 39 постановлений о наложении штрафов на 2,1 млн рублей. Как подчеркнул Леонид Пак, это сигнал всем участникам рекламного рынка: за нарушения их и дальше будут привлекать по всей строгости закона.
Например, в прошлом году книготорговой фирме «Метида» не удалось оспорить в двух судебных инстанциях штраф в 200 тыс. рублей, наложенный антимонопольной службой за рекламу с изображением розг. Служители Фемиды согласились с УФАС: нарушения есть, реклама подстрекает к совершению насильственных действий. Сейчас продолжается рассмотрение дела о телерекламе, запущенной одной строительной компанией, где служба усмотрела антисемитский подтекст.
Также УФАС контролирует соблюдение федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, в 2016 году антимонопольная служба решила включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения о 42 организациях.
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