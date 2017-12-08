За минувший день в Самаре произошло 79 столкновений машин

Во вторник, 5 декабря, в Самаре зафиксировали абсолютный суточный максимум количества выпавших осадков – 24, 4 мм. Сильный снегопад значительно осложнил дорожную обстановку.



Как сообщили sgpress.ru в городском ГИБДД, с 9 утра до 7 вечера вторника, 5 декабря, произошли 79 столкновений автомобилей без пострадавших. Еще в трех ДТП – в Красноглинском, Куйбышевском и Самарском районах - трем людям потребовалась помощь медиков, погибших нет.