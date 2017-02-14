За минувшие выходные в ДТП пострадали трое несовершеннолетних
Первая авария произошла 11 февраля в 20:30 в Промышленном районе Самары.
По данным горГАИ, 35-летний мужчина за рулем Киа Манджентис ехал по улице Краснодонской в направлении Победы. В районе дома № 24 он не уступил дорогу другой машине и столкнулся с автомобилем Лада Гранта, которым управлял 41-летний мужчина. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры отечественной легковушки - 10-летняя и 9-летняя девочки. Они были пристегнуты штатным ремнем безопасности, одна из них была в детском кресле. Обе девочки были госпитализированы.
В этот же день в 19:30 в Куйбышевском районе в аварии пострадал еще один ребенок.
36-летний водитель, управляя автомобилем Форд Фокус, ехал по Южному шоссе в сторону Уральского шоссе. Напротив строения № 5 при повороте налево он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Дэу Нексия. За рулем последнего сидел 50-летний водитель. В аварии пострадала пассажирка автомобиля Дэу Нексия, 9-летняя девочка, которая была пристегнута ремнем безопасности. Ее доставили в больницу.
По данным горГАИ, 35-летний мужчина за рулем Киа Манджентис ехал по улице Краснодонской в направлении Победы. В районе дома № 24 он не уступил дорогу другой машине и столкнулся с автомобилем Лада Гранта, которым управлял 41-летний мужчина. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры отечественной легковушки - 10-летняя и 9-летняя девочки. Они были пристегнуты штатным ремнем безопасности, одна из них была в детском кресле. Обе девочки были госпитализированы.
В этот же день в 19:30 в Куйбышевском районе в аварии пострадал еще один ребенок.
36-летний водитель, управляя автомобилем Форд Фокус, ехал по Южному шоссе в сторону Уральского шоссе. Напротив строения № 5 при повороте налево он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Дэу Нексия. За рулем последнего сидел 50-летний водитель. В аварии пострадала пассажирка автомобиля Дэу Нексия, 9-летняя девочка, которая была пристегнута ремнем безопасности. Ее доставили в больницу.
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