За матчем на "Самара Арене" на стадионе и в фан-зоне наблюдают десятки тысяч человек

Сербия и Коста-Рика открыли программу Чемпионата мира в нашем городе. Матч начался в 16.00.



На "Самара Арене" собралось около 40 тысяч человек. Еще несколько тысяч смотрят матч в фан-зоне на площади Куйбышева. Помимо сербов и костариканцев игра привлекла внимание и самарцев. Большая их часть поддерживает команду с Балкан.