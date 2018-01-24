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За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре. Уругвай - от Горького до Орейро

Продолжаем серию публикаций, посвященных сборным, которые сыграют в Самаре на Чемпионате мира по футболу 2018 года. В них мы расскажем не столько о футболе, сколько о самих странах и их жителях: найдем то, что связывает их с нашим городом. Возможно, это поможет решить вопрос, за какие сборные болеть на матчах в Самаре.

На групповом этапе у нас встретятся: 17 июня в 16:00 Коста-Рика и Сербия, 21 июня в 19:00 Австралия и Дания, 28 июня в 18:00 Сенегал и Колумбия. Безусловно, центральным самарским матчем Чемпионата на групповом этапе станет игра, которая состоится 25 июня. Сборная России примет основного конкурента в борьбе за выход из группы – сборную Уругвая. И сегодня в нашем материале мы расскажем, чем же так близка эта страна нашему городу.

Уругвай – государство в Южной Америке. При площади в три раза превышающей площадь Самарской области, здесь проживает практически столько же людей, сколько и в нашем регионе - 3 миллиона 400 тысяч человек, в Самарской области – 3 миллиона 200 тысяч человек. Расстояние от Самары до столицы Уругвая – Монтевидео 14100 километров. Например, чтобы преодолеть этот путь на метро, нужно 1236 раз прокатиться от станции «Юнгородок» до «Алабинской» и обратно. Без ожидания поезда, на эту поездку уйдет 18 дней и 10 минут.

В Уругвае живет много потомков русских мигрантов. Первая колония была основана в 1913 году. Это городок Сан Хавьер – единственный населенный пункт в южном полушарии, где большую часть населения составляют русские. В ХХ веке было еще три волны миграции из Советского Союза и России в Уругвай: до Второй мировой войны, после 1945 года и в годы перестройки. Потомки русских мигрантов стараются сохранять традиции и уклад предков, несмотря на то, что в 1973 году в стране установилась военная диктатура. Некоторые из них были убиты, похищены и просто пропали без следа. Людям даже запрещали просто общаться на русском языке. В 1985 году в Уругвай вернулась демократия, гонения на потомков переселенцев прекратились. Сейчас русские уругвайцы отмечают традиционные российские праздники: 8 марта, День космонавтики, День Победы.

Горький наше все 

Русский писатель Максим Горький не чужой для Самары человек. Многие знают, что он жил и работал в нашем городе. В этом году отмечается его 150-летие. Круглая дата не обойдет стороной и Уругвай. В Монтевидео, столице этого государства, уже 69 лет существует культурный центр имени Максима Горького. Его основали потомки русских переселенцев. Он объединяет проживающих в Уругвае русских, украинцев и белоруссов. В культурном центре работает языковой класс, в котором молодежь изучает русский язык. Здесь также постоянно репетируют коллективы балалаечников и хор. Есть и танцевальный класс. Каждый месяц в центре имени Максима Горького проводят русские «вечеринки», на которые собираются как потомки мигрантов, так и их местные друзья, которых угощают традиционными русскими блюдами. Кстати, если говорить о еде, то в Уругвае особой популярностью пользуется "дульче де лече". За этим овощным для русского уха названием скрывается любимая и знакомая многим из нас с детства вареная сгущенка.

«Лада» - Уругваю надо

Если, например, где-нибудь на маленькой улочке Монтевидео вы подойдете к уругвайцу и спросите qué es Samara? (что есть Самара?), то в ответ сразу же услышите el coche (машина). Дело в том, что по улицам городов и поселков Уругвая местное население преспокойно раскатывает на вазовских автомобилях. «Девятки» на дорогах здесь совсем не редкость. Естественно популярностью пользуются и знаменитые «русские внедорожники» - «Нивы». В начале 2000-х АвтоВАЗ отгружал автокомпоненты для производства ВАЗ-21214 в Монтевидео.

Причины востребованности нашего автопрома в Южной Америке вполне понятны – сравнительная дешевизна, неприхотливость машин. Конечно же, благоприятные климатические условия в Уругвае позволяют эксплуатировать вазовские автомобили намного дольше. Средняя температура воздуха здесь в течение года колеблется от +15 градусов зимой до +30 градусов летом.

Наша Наташа

Наталия Орейро – актриса и певица, которую можно назвать неформальным послом Уругвая в России. Мало кто из мировых звезд пользуется у нас в стране такой бешеной популярностью. Сериал «Дикий Ангел», в котором она сыграла главную роль, смотрели все - от мала до велика. Сейчас на ее официальную страницу в соцсети «Вконтакте» подписаны почти миллион человек. Сама Наталия Орейро неоднократно подчеркивала свою любовь к России. В 2014 году она проехала с туром по 16 городам. По итогам этой поездки был снят фильм «Наша Наташа». Его представили на Московском международном кинофестивале в 2016 году. В открытый показ он еще не вышел. Есть в нем кадры и из Самары.


В 2014 году концерт в Самаре вызвал небывалый ажиотаж. На сцене Наталия станцевала со своими поклонниками.


Почитатели творчества певицы выражают свою любовь не только на концертах. Например, зная, что она у себя на Родине увлекается садоводством и огородничеством, ей из России присылают семена.

Ко всему прочему, как и многие уругвайцы, Наталия Орейро обожает футбол. С детства она болеет за клуб «Рампла Хуниорс» из Монтевидео. А в 2002 году, перед Чемпионатом мира, который проходил в Корее и Японии, ее выбрали «крестной мамой» сборной Уругвая.

Первые Чемпионы

Близок Уругвай нашей стране и в футбольной теме. Сборная Советского Союза была обладателем первого Кубка Европы в 1960 году. За 30 лет до этого, в 1930 году, уругвайцы победили на первом Чемпионате мира. На сегодняшний день Уругвай – самая маленькая по населению страна, сборная которой выигрывала мировые чемпионаты. Кроме того, команда была первой, выигравшая три наиболее престижных турнира: Чемпионат мира, Олимпийские игры, Чемпионат континента.

В Уругвае, как и в других странах Латинской Америки, обожают футбол. Как говорят местные, «мы рождаемся с мячом». И этот мяч в Уругвае можно встретить везде – на небольших улочках, во дворах, на пляжах – везде, где позволяет пространство, уругвайцы играют в футбол. Также фанатично они болеют и за свою команду. Причем как мужчины, так и женщины. В день игры национальной сборной вся страна буквально парализована. Все болеют футболом.

Как уругвайские болельщики отмечали победу над сборной Италии в матче группового раунда Чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии можно посмотреть ниже. Сборная Уругвая выиграла со счетом 1:0 и вышла в 1/8 финала. Кстати, именно в этом матче ее звезда - нападающий Суарес показал зубы в прямом смысле слова. Он укусил итальянца Джорджио Кьеллини за плечо.  

Сейчас Уругвай активно готовится к Чемпионату мира в России. Болельщики закупают билеты, уже изучили все стадионы и города, в которых предстоит играть их сборной. Ехать через пол земного шара в далекую северную страну уругвайцы не боятся. Наоборот – ждут мирового футбольного праздника с нетерпением.

За помощь в подготовке материала благодарим психолога Александру Лудовикову-Ратоснюк, культурного делегата Культурного центра Максима Горького в Монтевидео, Уругвай:
Мой дедушка – украинец, бабушка – русская. Она приехала в 1921 году в Аргентину, где они и встретились. Мой отец Людовико родился в 1928 году. В 1933 году он приехал в Монтевидео и остался навсегда. Он и я, и моя сестра всегда были большими поклонниками футбола. На Чемпионате мира я буду поддерживать Россию! Уругвай уже выигрывал несколько чемпионатов! Мое сердце разделено между Россией и Уругваем, но я думаю, что Россия заслуживает чемпионства!


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За кого болеть на ЧМ-2018. Коста-Рика – из Самары в Самару

 
Дата: 24 января 2018 , 18:38
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Александра Лудовикова-Ратоснюк, latintimes.com, christopherteh.com, voanews.com, tvidos.tk, vk.com/nataliaoreiro, vk.com/club75969385
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