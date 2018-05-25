За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре. Дания – страна бутербродов и дружелюбных викингов



Дания немного не дотягивает до размеров Самарской области. Площадь этого скандинавского государства – 43 тысячи квадратных километров. Наш регион занимает территорию в 53,5 тысячи квадратных километров. В Копенгагене проживает в два раза меньше населения, чем в Самаре. В 2013 году датская столица была признана самым комфортным для проживания городом мира.



Гавань торговцев



Самару и Копенгаген объединяет купеческое прошлое. Наш город всегда был привлекателен для коммерсантов. Многие из тех, кто вписал свои имена в историю Самары, были купцами. Что же касается Копенгагена, то тут название города говорит само за себя. С датского оно переводится – гавань торговцев. У рыбацкой деревушки на острове Зеландия в XII веке появился замок, который и стал началом Копенгагена. Будущий город занял место на важном морском транзитном пути в проливе Зунд, связывающим Прибалтику, Швецию и саму Данию с Англией и другими странами Северной Атлантики, да и всей Западной Европой. Именно торговля сделал Копенгаген важнейшим игроком в Европе и показывала его статус.



Смёрребрёд – не просто бутерброд



Стандартный русский перекус – бутерброд с чаем. В Дании это простейшее «блюдо» превратили в настоящее произведение искусства. Датский бутерброд – smørrebrød. По-русски можно произнести смёрребрёд. Когда-то давно он выполнял функцию простого, быстрого и недорогого перекуса: датчане мазали ржаной хлеб маслом, клали сверху кусочек сыра, ветчины или чего-то в том же духе. В отличие от нашего бутерброда смёрребрёд начал «расти» в высоту. В конце XIX века, когда работники датских фабрик стали массово брать смёрребрёды с собой для обеденного перекуса, они не просто клали на хлеб с маслом один-два ломтика сыра или мяса, а складывали на него кусочки вчерашней еды, чтобы продержаться до ужина.



Свое же второе рождение смёрребрёд пережил в 1888 году, когда копенгагенский виноторговец Оскар Давидсен открыл винный бар при своем магазине, а его жена Петра стала готовить смёрребрёды для голодных гостей. О том, как в баре Давидсенов обстояли дела с вином, история умалчивает, но слава смёрребрёдов, которые Петра делала с большой выдумкой, разнеслась по всему Копенгагену. В 1900 году меню винного бара, в котором на тот момент насчитывалось уже 178 вариаций на тему смёрребрёда, попало в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное меню в мире, и датские бутерброды вышли на мировую арену.





Как



- Такой сложный бутерброд непросто есть руками. Датчане с детства учатся есть смёрребрёды с помощью вилки и ножа. На мой взгляд, смёрребрёд уже давно перестал быть просто бутербродом — скорее, это такой формат салата или холодной закуски, в котором необходимым условием является хлеб с маслом в качестве «фундамента» для блюда. Чтобы приготовить собственный смёрребрёд, нужна фантазия и хороший вкус. Во-вторых, ржаной хлеб. Если не получится купить настоящий датский rugbrød, попробуйте приготовить смёрребрёд, взяв ржаные «краюшки» или цельнозерновой хлеб, - советует Алексей Онегин.



Красно-белый идол



В Европе, наверное, не найдется ни одной страны, где бы с таким трепетом и внимание относились к своему государственному флагу. Он считается одним из самых древних официальных государственных флагов в мире. Дания использует его с 1219 года. И сейчас невозможно пройти и сотни метров по улицам местных городков, чтобы не увидеть красно-белое полотнище. Флаги вывешивают не только на госучреждениях, но и на обычных жилых домах. Их изображают на любой продукции: начиная от декоративных подушек и заканчивая рождественскими украшениями. Торт на день рождения, булочки в небольшом ресторанчике – все это подается с уменьшенными копиями датского флага. Его наносят на изделия из бумаги, ткани, полиэтилена.



У флага даже есть свое имя - Dannebrog. И конечно же он является постоянным спутником футбольных болельщиков. По легенде, именно датчане стали первыми раскрашивать лица в цвета национального флага.



Миролюбивые викинги на трибунах



С 80-х годов прошлого века в Дании существует официальная группа поддержки сборной. Ее называют ролиганы. Это слово обозначает миролюбивость датских болельщиков. Оно образовано от датского rolig - тихий и английского hooligan - хулиган. Ролиганов легко опознать по красно-белой раскраске лиц, а также по всевозможным шлемам с рогами, как у викингов. Каких-то крупных беспорядков с участием датчан во время чемпионатов мира замечено не было.





Безусловно, в Дании под влиянием английской фанатской культуры есть и свои группировки футбольных хулиганов. Вряд ли стоит заранее нагнетать обстановку и ожидать приезда агрессивных «викингов». Это же, кстати, касается и английских фанатов, слухами про которых стали пугать наших болельщиков.



За помощь в подготовке материала благодарим проживающих в Дании Илону Оболевич и публициста Евгению Гринберг.



За кого еще болеть в Самаре



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За кого болеть на ЧМ-2018. Австралия - неуемные Соккеруз



За кого болеть на ЧМ-2018. Колумбия – страна турникменов и кофе

Дания немного не дотягивает до размеров Самарской области. Площадь этого скандинавского государства – 43 тысячи квадратных километров. Наш регион занимает территорию в 53,5 тысячи квадратных километров. В Копенгагене проживает в два раза меньше населения, чем в Самаре. В 2013 году датская столица была признана самым комфортным для проживания городом мира.Самару и Копенгаген объединяет купеческое прошлое. Наш город всегда был привлекателен для коммерсантов. Многие из тех, кто вписал свои имена в историю Самары, были купцами. Что же касается Копенгагена, то тут название города говорит само за себя. С датского оно переводится – гавань торговцев. У рыбацкой деревушки на острове Зеландия в XII веке появился замок, который и стал началом Копенгагена. Будущий город занял место на важном морском транзитном пути в проливе Зунд, связывающим Прибалтику, Швецию и саму Данию с Англией и другими странами Северной Атлантики, да и всей Западной Европой. Именно торговля сделал Копенгаген важнейшим игроком в Европе и показывала его статус.Стандартный русский перекус – бутерброд с чаем. В Дании это простейшее «блюдо» превратили в настоящее произведение искусства. Датский бутерброд – smørrebrød. По-русски можно произнести смёрребрёд. Когда-то давно он выполнял функцию простого, быстрого и недорогого перекуса: датчане мазали ржаной хлеб маслом, клали сверху кусочек сыра, ветчины или чего-то в том же духе. В отличие от нашего бутерброда смёрребрёд начал «расти» в высоту. В конце XIX века, когда работники датских фабрик стали массово брать смёрребрёды с собой для обеденного перекуса, они не просто клали на хлеб с маслом один-два ломтика сыра или мяса, а складывали на него кусочки вчерашней еды, чтобы продержаться до ужина.Свое же второе рождение смёрребрёд пережил в 1888 году, когда копенгагенский виноторговец Оскар Давидсен открыл винный бар при своем магазине, а его жена Петра стала готовить смёрребрёды для голодных гостей. О том, как в баре Давидсенов обстояли дела с вином, история умалчивает, но слава смёрребрёдов, которые Петра делала с большой выдумкой, разнеслась по всему Копенгагену. В 1900 году меню винного бара, в котором на тот момент насчитывалось уже 178 вариаций на тему смёрребрёда, попало в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное меню в мире, и датские бутерброды вышли на мировую арену.Как рассказывает путешественник, кулинар-любитель из Санкт-Петербурга Алексей Онегин, сегодня смёрребрёд — визитная карточка датской кухни.- Такой сложный бутерброд непросто есть руками. Датчане с детства учатся есть смёрребрёды с помощью вилки и ножа. На мой взгляд, смёрребрёд уже давно перестал быть просто бутербродом — скорее, это такой формат салата или холодной закуски, в котором необходимым условием является хлеб с маслом в качестве «фундамента» для блюда. Чтобы приготовить собственный смёрребрёд, нужна фантазия и хороший вкус. Во-вторых, ржаной хлеб. Если не получится купить настоящий датский rugbrød, попробуйте приготовить смёрребрёд, взяв ржаные «краюшки» или цельнозерновой хлеб, - советует Алексей Онегин.В Европе, наверное, не найдется ни одной страны, где бы с таким трепетом и внимание относились к своему государственному флагу. Он считается одним из самых древних официальных государственных флагов в мире. Дания использует его с 1219 года. И сейчас невозможно пройти и сотни метров по улицам местных городков, чтобы не увидеть красно-белое полотнище. Флаги вывешивают не только на госучреждениях, но и на обычных жилых домах. Их изображают на любой продукции: начиная от декоративных подушек и заканчивая рождественскими украшениями. Торт на день рождения, булочки в небольшом ресторанчике – все это подается с уменьшенными копиями датского флага. Его наносят на изделия из бумаги, ткани, полиэтилена.У флага даже есть свое имя - Dannebrog. И конечно же он является постоянным спутником футбольных болельщиков. По легенде, именно датчане стали первыми раскрашивать лица в цвета национального флага.С 80-х годов прошлого века в Дании существует официальная группа поддержки сборной. Ее называют ролиганы. Это слово обозначает миролюбивость датских болельщиков. Оно образовано от датского rolig - тихий и английского hooligan - хулиган. Ролиганов легко опознать по красно-белой раскраске лиц, а также по всевозможным шлемам с рогами, как у викингов. Каких-то крупных беспорядков с участием датчан во время чемпионатов мира замечено не было.Безусловно, в Дании под влиянием английской фанатской культуры есть и свои группировки футбольных хулиганов. Вряд ли стоит заранее нагнетать обстановку и ожидать приезда агрессивных «викингов». Это же, кстати, касается и английских фанатов, слухами про которых стали пугать наших болельщиков.За помощь в подготовке материала благодарим проживающих в Дании Илону Оболевич и публициста Евгению Гринберг.

Расстояние от Самары до столицы Дании, Копенгагена, по прямой - около 2400 километров. Чтобы преодолеть это расстояние, прогуляйтесь 2400 раз вокруг стадиона «Самара Арена».