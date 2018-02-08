За кого болеть на ЧМ-2018. Сенегал – страна богатырей
Самая экзотичная пара соперников, которая сыграет в нашем городе - Сенегал – Колумбия. Это единственный поединок на ЧМ-2018 в Самаре, в котором не представлены сборные из Европы.
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных государствам, чьи команды сыграют в Самаре на Чемпионате мира по футболу. Рассказываем не столько о футболе, сколько о самих странах и их жителях, ищем то, что связывает их с нашим городом. Возможно, это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть на матчах в Самаре. И сегодня речь пойдет о Сенегале.
Название страны происходит от названия племени сенега. В столице Сенегала – Дакаре – проживает около миллиона человек. Почти столько же, сколько и в Самаре. При этом площадь Дакара почти в четыре раза меньше. Расстояние между городами по прямой - примерно 7200 километров. Это как 541 раз проехать по проспекту Карла Маркса от начала и до конца.
Родина африканских богатырей
Если перефразировать известное высказывание о Самаре, то футбол в Сенегале не больше чем лаамб. Этот экстремальный вид спорта пользуется бешеной популярностью. Лаамб – национальная сенегальская борьба, чем-то напоминающая реслинг, но со своими, местными, особенностями. В боях участвуют местные богатыри. Вес некоторых из них может достигать 140 килограмм. Поединки один на один проводят как на аренах, собирающих тысячи болельщиков, так и на небольших площадках.
На бой соперники выходят в освященных шаманами амулетах, иногда одевают умопомрачительные наряды. Колдуны готовят для бойцов так называемую «святую воду» - зелье, которое должно придавать силы в поединке. Оно же, как истово верят сенегальцы, приносит удачу воинам. Рецепт «святой воды» у каждого шамана разный. Известно, что в состав зелья иногда могут добавлять шерсть львов, гиен, молоко газели, корни растений. Эликсиром чаще всего омывают руки и ноги бойца. Иногда его пьют.
фото с afktravel.com
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных государствам, чьи команды сыграют в Самаре на Чемпионате мира по футболу. Рассказываем не столько о футболе, сколько о самих странах и их жителях, ищем то, что связывает их с нашим городом. Возможно, это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть на матчах в Самаре. И сегодня речь пойдет о Сенегале.
Название страны происходит от названия племени сенега. В столице Сенегала – Дакаре – проживает около миллиона человек. Почти столько же, сколько и в Самаре. При этом площадь Дакара почти в четыре раза меньше. Расстояние между городами по прямой - примерно 7200 километров. Это как 541 раз проехать по проспекту Карла Маркса от начала и до конца.
Родина африканских богатырей
Если перефразировать известное высказывание о Самаре, то футбол в Сенегале не больше чем лаамб. Этот экстремальный вид спорта пользуется бешеной популярностью. Лаамб – национальная сенегальская борьба, чем-то напоминающая реслинг, но со своими, местными, особенностями. В боях участвуют местные богатыри. Вес некоторых из них может достигать 140 килограмм. Поединки один на один проводят как на аренах, собирающих тысячи болельщиков, так и на небольших площадках.
На бой соперники выходят в освященных шаманами амулетах, иногда одевают умопомрачительные наряды. Колдуны готовят для бойцов так называемую «святую воду» - зелье, которое должно придавать силы в поединке. Оно же, как истово верят сенегальцы, приносит удачу воинам. Рецепт «святой воды» у каждого шамана разный. Известно, что в состав зелья иногда могут добавлять шерсть львов, гиен, молоко газели, корни растений. Эликсиром чаще всего омывают руки и ноги бойца. Иногда его пьют.
фото с afktravel.com
После соблюдения ритуала бойцы разоблачаются и остаются в исподнем, начинается поединок. В бою запрещены удары ногами. Задача – повалить соперника или добиться того, чтобы он коснулся земли всеми конечностями. Из-за того, что дерутся бойцы голыми руками, нокауты здесь встречаются чаще, чем в боксе. За ходом официальных поединков следят судьи.
Те, кто не имеет возможности попасть на арену в качестве зрителя, смотрят трансляции со стадионов. У экранов собираются семьями. Сильнейшие бойцы становятся чуть ли не национальными звездами. За ними следят все мальчишки и тоже хотят быть похожими на них. Во всех городках и поселках Сенегала есть площадки для боев. Если сравнивать с Самарой, то их также много, как полей для мини-футбола рядом с школами. Основной опыт юные любители сенегальской национальной борьбы получают в неофициальных, любительских боях. Там их могут заметить промоутеры и забрать в большой спорт.
фото с nickloomis.com
Разматываем удочки
Если Самара одна из рыбацких речных столиц России, то Сенегал можно назвать «рыбной меккой» Атлантического океана. Эта страна пользуется популярностью у любителей рыбалки. Каждый год сюда приезжает много европейцев. Главной забавой для них становится спортивная рыбалка. Если у нас считается за счастье поймать сома весом 70-80 кг, то мечта любого приезжего рыбака в Сенегале - рыба-меч. Всего же в Атлантике у берегов Африки водится более 250 видов рыб. На удочку чаще всего попадаются красный карп, барракуда, парусник, огромные тунцы, марлины. Лучшее место, которое рекомендуют бывалые рыбаки - курорт Сали. Во многих местных отелях выезд в море с удочкой уже включен в стоимость проживания. Основной рыбацкий сезон длится с мая по ноябрь. Это, конечно, минус для заядлых рыбаков из России, которые готовы выходить на промысел круглый год.
фото с dpesca.com
Вместо хлеба с солью
Сенегал - курортная и гостеприимная страна. Большая часть иностранцев, которые приезжают сюда на отдых – французы. Это и понятно, ведь Сенегал долгое время был французской колонией. Большинство русских, которые встречаются на улицах, здесь работают. У местного населения есть свой обычай приветствия гостей. В России принято встречать хлебом солью. В Сенегале же гостю подносят живого барана или козу. Даже если у хозяина мало денег, гостя все равно встретят угощением. Ему преподнесут живую курицу. После презентации живность отправляют на кухню для приготовления. Для сенегальцев важно показать гостю из чего, а точнее из кого, будет приготовлено главное блюдо.
«Львы» собираются в Самару
Сампил Салиу, сенегальский предприниматель:
- Русский народ добрый, гостеприимный и работящий. Я говорю об этом всем своим соотечественникам, потому что информация, которую они получают о России не очень хорошая. А из сенегальцев мало кто бывал в России, и мало кто знает что-то об этой стране. Специально для них я сейчас делаю видео про Самару. Там будут съемки города, достопримечательностей. Я хочу рассказать людям, что это очень красивый город, и они смогут оценить его в реальности, когда приедут на Чемпионат мира по футболу.
Футбол, наравне с лаамбом - объединяющий вид спорта в Сенегале. Стадионы, даже во время рядовых матчей чемпионата, забиваются под завязку. Билеты по нашим меркам вполне доступны: от двух долларов на игры клубов до 20 долларов на матчи сборной. Несмотря на дороговизну перелета, а это около 60 тысяч рублей, в Россию на Чемпионат мира собираются поехать много сенегальцев. Президент Маки Салл, большой поклонник футбола, пообещал помочь некоторым из них с приобретением билетов.
фото с fifa.com
В Россию прибудут не только жители Сенегала. Их соотечественники, проживающие в других африканских и европейских странах, уже бронируют билеты в нашу страну. Государственный язык Сенегала французский, но проблем с общением в России у гостей из Африки возникнуть не должно. По-английски могут объясняться все, кто получил образование.
Болельщики Сенегала поддерживают свою команду песнями и танцами. И не только на стадионе. Вот так празднуют победу своей сборной воспитанники футбольной школы в Дакаре.
О других странах, чьи сборные будут играть на ЧМ-2018 в Самаре:
Коста-Рика – из Самары в СамаруУругвай - от Горького до Орейро
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