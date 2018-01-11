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За кого болеть на ЧМ-2018. Коста-Рика – из Самары в Самару

До Чемпионата мира по футболу-2018 осталось меньше полугода. Известны семь команд, не считая России, которые вместе со своими болельщиками приедут в наш город летом 2018 года.










На групповом этапе в Самаре встретятся:

17.06 16:00 (здесь и далее время местное)
Коста-Рика - Сербия

21.06 19:00
Австралия - Дания

25.06 18.00
Россия - Уругвай

28.06 18.00
Сенегал – Колумбия

Мы начинаем серию публикаций, посвященных сборным, которые сыграют в Самаре. В них мы расскажем не столько о футболе, сколько о самих странах и их жителях: найдем то, что связывает их с нашим городом. Возможно, это поможет решить вопрос, за какие сборные болеть на матчах в Самаре.

Первой представляем Коста-Рику, которая откроет программу Чемпионата мира в нашем городе. Ее соперником станет команда Сербии. Нет сомнений в том, что большинство болеющих самарцев будут поддерживать команду из Европы ввиду сложившейся братской дружбы между русскими и сербами. Однако есть факты, которые приближают Коста-Рику буквально на расстояние вытянутой руки.

Площадь этой страны, которая находится в Центральной Америке, практически равна площади Самарской области – 51100 квадратных километров. При этом живут в ней 4,8 миллиона человек, в нашем регионе – 3,2 миллиона. Расстояние до столицы Коста-Рики Сан-Хосе от нас около 11700 километров. Если бы была возможность добраться туда по суше, то это было бы равно 130 поездкам из Самары в Тольятти и обратно.






























Из Самары в Самару

Коста-Рика славится своими роскошными пляжами, которые популярны у туристов со всего мира. Сюда приезжают, чтобы понежиться на солнце, покататься на серфинге. Один из самых популярных курортов среди любителей активного отдыха – тезка нашего города - Самара. Отличаются названия только ударением. У коста-риканской Самары ударение падает на первый слог.


































Небольшой городок, а по нашим меркам поселок находится на севере Коста-Рики. В нем постоянно проживают пять тысяч жителей. Основная инфраструктура – многочисленные отели и развлекательные заведения. В пик местного лета, которое приходится на наши зимние месяцы, отдыхающих иногда становится намного больше, чем коренных самарцев. В Новый год на местных пляжах буквально камню негде упасть. Первое место, о котором думают коста-риканцы при планировании отдыха – это Самара.

Вообще этот курорт, как и в целом побережье всей страны, идеальны для круглогодичного отдыха. Средняя дневная температура воздуха днем редко опускается ниже плюс 20 градусов. Однако летом и в начале осени нужно быть готовым к сезону дождей. При этом выпадение осадков непредсказуемо из-за того, что Коста-Рика буквально зажата между Тихим океаном и Карибским морем. В центре страны - горы. Как шутят местные, самая «проклятая» работа в их стране – работа метеоролога, потому что из-за частых несовпадений прогнозов и реальной погоды люди этой профессии получают свою долю «народного гнева».

Вообще, жители Коста-Рики - позитивный и жизнерадостный народ, что неудивительно, если учитывать то, в каких природных условиях они проживают. Место в их «бородатых» шутках досталось и нашей Самаре. Несколько десятилетий власти в Коста-Рике планировали построить мост, который позволял напрямую, не объезжая водоемы, добраться до местной Самары. И вот это произошло. Не так давно мост открыли. После финальной жеребьевки ЧМ-2018 коста-риканцы шутят: «Мост до одной Самары построили, теперь пора приниматься за другой».

Космос объединяет
Удивительно, но еще одним фактом, сближающим Самару и Коста-Рику, является космос. Совсем не космически ориентированные коста-риканцы, побывав в нашем городе, были просто в восторге от того, что Самара является одним из центров ракетостроительной промышленности, а один из послов ЧМ-2018 от Самары - космонавт Олег Кононенко. Оказалось, что у Коста-Рики есть свой космонавт, точнее астронавт – Франклин Чанг. Естественно, своей программы освоения внеземного пространства у этой страны нет. Франклин Чанг работает в НАСА. Но это не мешает ему быть гордостью нации.

Особо выделяют гости из Коста-Рики музей «Самара Космическая», потому что это стало, по сути, единственным местом, где они могут прикоснуться к истории освоения космоса и воочию увидеть аппараты, побывавшие на орбите Земли.


Где самые красивые девушки?

Если вы зададите этот вопрос коста-риканцу, то он без тени сомнения ответит: «В Коста-Рике». Если задать этот же вопрос после визита в наш город, то тут он придет в некоторое замешательство. Как подмечают коста-риканцы, их страну можно назвать государством красоты, а Самаре вполне можно было бы дать титул «северной» столицы красоты. При этом она, красота наших девушек, все-таки отличается. В Самаре, да и вообще в России, представительницы прекрасного пола более утонченные и изящные. Это своего рода экзотика для выходцев из Центральной Америки. В Коста-Рике же мерилом женской красоты являются пышные формы девушек.


Футбольная стройка века

Футбол для коста-риканцев, как и для многих самарцев, является национальной идеей. Так же, как и в Самаре, в Коста-Рике долго ждали появления нового современного стадиона. Старый Эстадио Насьональ де Коста-Рика был построен в 1924 году и вмещал всего 25 тысяч зрителей. В 2011 году болельщики получили новый современный 35-тысячник.





















В этом году и в Самаре откроется своя футбольная арена, которая заменит хоть и родной для всех поклонников «Крыльев», но морально устаревший, «Металлург». Билеты на рядовые игры чемпионата и в Коста-Рике, и в Самаре стоят практически одинаково. Для того, чтобы попасть на матч, стоит один раз пропустить плотную трапезу в «Макдоналдсе» и потратить на вход шесть долларов. На футбол коста-риканцы ходят семьями, берут с собой маленьких детей и очень импульсивно переживают за результаты своей команды. 

В этом смогут убедиться самарцы летом 2018 года как на «Самара Арене», так и в фанзоне на площади Куйбышева, которая будет одной из крупнейших в России. По предварительным прогнозам, в Самару на матч своей команды планируют приехать от восьми до десяти тысяч коста-риканцев. То, как они болеют за свою сборную, сложно описать словами. Показателен в этом плане матч Чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Коста-Рика в серии пенальти одержала историческую победу над командой Греции и вышла в ¼ финала. Мало кого оставит равнодушным видео, на котором жители в разных точках страны – в фанзоне, дома, просто у телевизора на улице - горячо переживают за свою сборную, не сдерживая эмоций.
 

Помогали в подготовке материала съемочная группа телеканала Teletica Deportes:
Jorge Martinez Chaves - журналист
Marco Rivera Chaves - оператор
Alexander Porras - техник
Max Camacho - помощник режиссера

Отдельно выражаем благодарность за предоставленные фото Mr. Lesdy Vilalobos O. www.SamaraAdventureCompany.com
 
Дата: 11 января 2018 , 12:39
265
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: estadionacionalcr.com, spaceflight.nasa.gov, colibriexpress.com, zimbio.com, vacationscostarica.com
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