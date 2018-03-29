За кого болеть на ЧМ-2018. Колумбия – страна турникменов и кофе

Расстояние от Самары до столицы Колумбии - Боготы - около 11800 километров. Чтобы преодолеть его, прокатитесь на машине из Самары в Богатое 118 раз туда и обратно. При соблюдении правил дорожного движения, на этой уйдет десять суток.Богота является практически ровесницей нашего города. Современная столица Колумбии была основана испанцами в 1538 году. По размеру и жизненному укладу город разительно отличается от Самары. По первому пункту Богота у Самары выигрывает. Ее площадь в четыре раза превышает размер нашего города. По численности населения столица Колумбии имеет восьмикратный перевес. А вот будни ее жителей и гостей нельзя назвать радужными. Богота считается одним из самых криминальных городов страны. Несмотря на это, Колумбия, наряду с Коста-Рикой, находится в лидерах среди стран по уровню счастья жителей.Не так давно в России и в Самаре стал популярен воркаут – уличная гимнастика. Причем чаще всего спортсмены-любители предпочитают заниматься на турниках. Этот вид воркаута называется джимбарр. В нашем городе появились бесплатные площадки для любителей силовых упражнений. Интересно, что родиной джимбарра является Колумбия. Того, кто увлекается этим видом спорта в Колумбии, называют барриста.Первые колумбийские турникмены появились в 50-х годах ХX века в Боготе. Молодые люди просто занимались на турниках, пытались повторять какие-то упражнения из гимнастики и придумывали свои. В конце прошлого века джимбарр стал популярен в Колумбии. Его признали национальным видом спорта. Атлеты объединялись в команды, а их выступления начали показывать по телевизору.В России этот вид уличной гимнастики стал набирать популярность с 2010 года. В теплое время года во дворах, на спортплощадках в Самаре можно видеть молодых людей, которые выполняют на турниках замысловатые упражнения. Не так давно и у нас стали проводиться соревнования между любителями уличной гимнастики.В Колумбии хлеб не едят. Традиционное блюдо местной кухни, которое популярно как у местного населения, так и у туристов – арепас – лепешки из молотой кукурузы. Для их приготовления используют не привычную нам желтую кукурузу, а другой ее сорт. Он отличается почти белым цветом и пресным вкусом. Лепешки пекут, жарят, коптят. Их обычно подают с различными начинками, разновидностей которых насчитывается несколько тысяч. В каждом регионе Колумбии есть свои рецепты приготовления арепас. Для туристов это сытный и недорогой фастфуд. Местные жители обычно ими завтракают.Одно из главных нематериальных богатств Колумбии – кофе. Это основной экспортный продукт страны. Судя по тому, что в Самаре с каждым годом становится все больше кофеен, Колумбия могла бы стать райским уголком для многих жителей нашего города. В 2007 году была зарегистрирована торговая марка «Колумбийское кофе», которая применяется только к зернам, выращенным на территории этой страны. Регион выращивания какао-бобов отнесен к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.Колумбийское кофе производят из арабики. Этот сорт считается дорогим. Видов колумбийского кофе очень много. Вот лишь некоторые из них: "Богота" имеет мягкий вкус без специфической горечи. "Коламбия Эксельсо" - с насыщенным глубоким ароматом и легкой горчинкой. "Букамаранга" - с ароматом трав и бананов. "Нарино" - с мягким вкусом и насыщенным ароматом. "Кастильо" - с нежным вкусом, а при добавлении молока отчетливо проявляется ореховый привкус. "Колумбия" - с ароматом какао и фруктовым привкусом. "Типика" – один из древнейших видов с классическим кофейным вкусом.Любимым видом спорта в Колумбии несомненно является футбол. Несмотря на то, что люди здесь живут не очень богато, на игры Чемпионата мира по футболу в России местные фанаты зарезервировали уже более 30 тысяч билетов. Об этом сообщают российские федеральные издания. Как и все южноамериканцы, колумбийцы - страстные фанаты футбола. В дни матчей своей сборной многие из них выходят на улицы в традиционных желтых майках команды, раскрашивают свои лица. В некоторых частных компаниях даже существует традиция, когда абсолютно все сотрудники обязаны приходить на работу что называется «на цветах».Колумбийские болельщики, которые за «кофейность» своей страны получили прозвище los cafeteros, ведут себя в основном мирно и позитивно по отношению к фанатам других сборных. При этом чрезмерная импульсивность латиноамериканцев в полной мере отражается на футболистах. Причем, как в позитивном, так и в негативном плане. Бывали случаи, когда болельщики Колумбии лично угрожали плохо игравшим футболистам. Иногда все заканчивалось обычными избиениями, а в 1994 году конфликт закончился смертью защитника Андреса Эскобара. На Чемпионате мира в США он забил гол в свои ворота в решающем матче против хозяев мундиаля. Спустя десять дней его застрелил болельщик.А вот после Чемпионата мира 2014 года в Бразилии, где Колумбия дошла до четвертьфинала, футболисты вернулись на родину национальными героями.А вот как отмечали колумбийцы победу над сборной Греции на том же Чемпионате мира по футболу.