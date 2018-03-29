За кого болеть на ЧМ-2018. Колумбия – страна турникменов и кофе
В России и в Самаре этим летом ожидается нашествие колумбийцев. Los cafeteros скупили уже более 30 тысяч билетов на матчи Чемпионата мира по футболу.
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных государствам, чьи команды сыграют в Самаре на Чемпионате мира по футболу. Рассказываем не столько о футболе, сколько о самих странах и их жителях, ищем то, что связывает их с нашим городом. Возможно, это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть на матчах в Самаре. И сегодня речь пойдет о Колумбии, которая в нашем городе сыграет 28 июня против Сенегала.
Расстояние от Самары до столицы Колумбии - Боготы - около 11800 километров. Чтобы преодолеть его, прокатитесь на машине из Самары в Богатое 118 раз туда и обратно. При соблюдении правил дорожного движения, на этой уйдет десять суток.
Богота является практически ровесницей нашего города. Современная столица Колумбии была основана испанцами в 1538 году. По размеру и жизненному укладу город разительно отличается от Самары. По первому пункту Богота у Самары выигрывает. Ее площадь в четыре раза превышает размер нашего города. По численности населения столица Колумбии имеет восьмикратный перевес. А вот будни ее жителей и гостей нельзя назвать радужными. Богота считается одним из самых криминальных городов страны. Несмотря на это, Колумбия, наряду с Коста-Рикой, находится в лидерах среди стран по уровню счастья жителей.
Колумбийский воркаут
Не так давно в России и в Самаре стал популярен воркаут – уличная гимнастика. Причем чаще всего спортсмены-любители предпочитают заниматься на турниках. Этот вид воркаута называется джимбарр. В нашем городе появились бесплатные площадки для любителей силовых упражнений. Интересно, что родиной джимбарра является Колумбия. Того, кто увлекается этим видом спорта в Колумбии, называют барриста.
Первые колумбийские турникмены появились в 50-х годах ХX века в Боготе. Молодые люди просто занимались на турниках, пытались повторять какие-то упражнения из гимнастики и придумывали свои. В конце прошлого века джимбарр стал популярен в Колумбии. Его признали национальным видом спорта. Атлеты объединялись в команды, а их выступления начали показывать по телевизору.
В России этот вид уличной гимнастики стал набирать популярность с 2010 года. В теплое время года во дворах, на спортплощадках в Самаре можно видеть молодых людей, которые выполняют на турниках замысловатые упражнения. Не так давно и у нас стали проводиться соревнования между любителями уличной гимнастики.
Арепас – всему голова
В Колумбии хлеб не едят. Традиционное блюдо местной кухни, которое популярно как у местного населения, так и у туристов – арепас – лепешки из молотой кукурузы. Для их приготовления используют не привычную нам желтую кукурузу, а другой ее сорт. Он отличается почти белым цветом и пресным вкусом. Лепешки пекут, жарят, коптят. Их обычно подают с различными начинками, разновидностей которых насчитывается несколько тысяч. В каждом регионе Колумбии есть свои рецепты приготовления арепас. Для туристов это сытный и недорогой фастфуд. Местные жители обычно ими завтракают.
Страна бодрящего аромата
Одно из главных нематериальных богатств Колумбии – кофе. Это основной экспортный продукт страны. Судя по тому, что в Самаре с каждым годом становится все больше кофеен, Колумбия могла бы стать райским уголком для многих жителей нашего города. В 2007 году была зарегистрирована торговая марка «Колумбийское кофе», которая применяется только к зернам, выращенным на территории этой страны. Регион выращивания какао-бобов отнесен к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.
Колумбийское кофе производят из арабики. Этот сорт считается дорогим. Видов колумбийского кофе очень много. Вот лишь некоторые из них: "Богота" имеет мягкий вкус без специфической горечи. "Коламбия Эксельсо" - с насыщенным глубоким ароматом и легкой горчинкой. "Букамаранга" - с ароматом трав и бананов. "Нарино" - с мягким вкусом и насыщенным ароматом. "Кастильо" - с нежным вкусом, а при добавлении молока отчетливо проявляется ореховый привкус. "Колумбия" - с ароматом какао и фруктовым привкусом. "Типика" – один из древнейших видов с классическим кофейным вкусом.
Импульсивные Los cafeteros
Любимым видом спорта в Колумбии несомненно является футбол. Несмотря на то, что люди здесь живут не очень богато, на игры Чемпионата мира по футболу в России местные фанаты зарезервировали уже более 30 тысяч билетов. Об этом сообщают российские федеральные издания. Как и все южноамериканцы, колумбийцы - страстные фанаты футбола. В дни матчей своей сборной многие из них выходят на улицы в традиционных желтых майках команды, раскрашивают свои лица. В некоторых частных компаниях даже существует традиция, когда абсолютно все сотрудники обязаны приходить на работу что называется «на цветах».
Колумбийские болельщики, которые за «кофейность» своей страны получили прозвище los cafeteros, ведут себя в основном мирно и позитивно по отношению к фанатам других сборных. При этом чрезмерная импульсивность латиноамериканцев в полной мере отражается на футболистах. Причем, как в позитивном, так и в негативном плане. Бывали случаи, когда болельщики Колумбии лично угрожали плохо игравшим футболистам. Иногда все заканчивалось обычными избиениями, а в 1994 году конфликт закончился смертью защитника Андреса Эскобара. На Чемпионате мира в США он забил гол в свои ворота в решающем матче против хозяев мундиаля. Спустя десять дней его застрелил болельщик.
А вот после Чемпионата мира 2014 года в Бразилии, где Колумбия дошла до четвертьфинала, футболисты вернулись на родину национальными героями.
А вот как отмечали колумбийцы победу над сборной Греции на том же Чемпионате мира по футболу.
Кто еще будет играть в Самаре:
Коста-Рика – из Самары в Самару
Уругвай - от Горького до Орейро
Сенегал – страна богатырей
Австралия - неуемные Соккеруз
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных государствам, чьи команды сыграют в Самаре на Чемпионате мира по футболу. Рассказываем не столько о футболе, сколько о самих странах и их жителях, ищем то, что связывает их с нашим городом. Возможно, это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть на матчах в Самаре. И сегодня речь пойдет о Колумбии, которая в нашем городе сыграет 28 июня против Сенегала.
Расстояние от Самары до столицы Колумбии - Боготы - около 11800 километров. Чтобы преодолеть его, прокатитесь на машине из Самары в Богатое 118 раз туда и обратно. При соблюдении правил дорожного движения, на этой уйдет десять суток.
Богота является практически ровесницей нашего города. Современная столица Колумбии была основана испанцами в 1538 году. По размеру и жизненному укладу город разительно отличается от Самары. По первому пункту Богота у Самары выигрывает. Ее площадь в четыре раза превышает размер нашего города. По численности населения столица Колумбии имеет восьмикратный перевес. А вот будни ее жителей и гостей нельзя назвать радужными. Богота считается одним из самых криминальных городов страны. Несмотря на это, Колумбия, наряду с Коста-Рикой, находится в лидерах среди стран по уровню счастья жителей.
Колумбийский воркаут
Не так давно в России и в Самаре стал популярен воркаут – уличная гимнастика. Причем чаще всего спортсмены-любители предпочитают заниматься на турниках. Этот вид воркаута называется джимбарр. В нашем городе появились бесплатные площадки для любителей силовых упражнений. Интересно, что родиной джимбарра является Колумбия. Того, кто увлекается этим видом спорта в Колумбии, называют барриста.
Первые колумбийские турникмены появились в 50-х годах ХX века в Боготе. Молодые люди просто занимались на турниках, пытались повторять какие-то упражнения из гимнастики и придумывали свои. В конце прошлого века джимбарр стал популярен в Колумбии. Его признали национальным видом спорта. Атлеты объединялись в команды, а их выступления начали показывать по телевизору.
В России этот вид уличной гимнастики стал набирать популярность с 2010 года. В теплое время года во дворах, на спортплощадках в Самаре можно видеть молодых людей, которые выполняют на турниках замысловатые упражнения. Не так давно и у нас стали проводиться соревнования между любителями уличной гимнастики.
Арепас – всему голова
В Колумбии хлеб не едят. Традиционное блюдо местной кухни, которое популярно как у местного населения, так и у туристов – арепас – лепешки из молотой кукурузы. Для их приготовления используют не привычную нам желтую кукурузу, а другой ее сорт. Он отличается почти белым цветом и пресным вкусом. Лепешки пекут, жарят, коптят. Их обычно подают с различными начинками, разновидностей которых насчитывается несколько тысяч. В каждом регионе Колумбии есть свои рецепты приготовления арепас. Для туристов это сытный и недорогой фастфуд. Местные жители обычно ими завтракают.
Страна бодрящего аромата
Одно из главных нематериальных богатств Колумбии – кофе. Это основной экспортный продукт страны. Судя по тому, что в Самаре с каждым годом становится все больше кофеен, Колумбия могла бы стать райским уголком для многих жителей нашего города. В 2007 году была зарегистрирована торговая марка «Колумбийское кофе», которая применяется только к зернам, выращенным на территории этой страны. Регион выращивания какао-бобов отнесен к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.
Колумбийское кофе производят из арабики. Этот сорт считается дорогим. Видов колумбийского кофе очень много. Вот лишь некоторые из них: "Богота" имеет мягкий вкус без специфической горечи. "Коламбия Эксельсо" - с насыщенным глубоким ароматом и легкой горчинкой. "Букамаранга" - с ароматом трав и бананов. "Нарино" - с мягким вкусом и насыщенным ароматом. "Кастильо" - с нежным вкусом, а при добавлении молока отчетливо проявляется ореховый привкус. "Колумбия" - с ароматом какао и фруктовым привкусом. "Типика" – один из древнейших видов с классическим кофейным вкусом.
Импульсивные Los cafeteros
Любимым видом спорта в Колумбии несомненно является футбол. Несмотря на то, что люди здесь живут не очень богато, на игры Чемпионата мира по футболу в России местные фанаты зарезервировали уже более 30 тысяч билетов. Об этом сообщают российские федеральные издания. Как и все южноамериканцы, колумбийцы - страстные фанаты футбола. В дни матчей своей сборной многие из них выходят на улицы в традиционных желтых майках команды, раскрашивают свои лица. В некоторых частных компаниях даже существует традиция, когда абсолютно все сотрудники обязаны приходить на работу что называется «на цветах».
Колумбийские болельщики, которые за «кофейность» своей страны получили прозвище los cafeteros, ведут себя в основном мирно и позитивно по отношению к фанатам других сборных. При этом чрезмерная импульсивность латиноамериканцев в полной мере отражается на футболистах. Причем, как в позитивном, так и в негативном плане. Бывали случаи, когда болельщики Колумбии лично угрожали плохо игравшим футболистам. Иногда все заканчивалось обычными избиениями, а в 1994 году конфликт закончился смертью защитника Андреса Эскобара. На Чемпионате мира в США он забил гол в свои ворота в решающем матче против хозяев мундиаля. Спустя десять дней его застрелил болельщик.
А вот после Чемпионата мира 2014 года в Бразилии, где Колумбия дошла до четвертьфинала, футболисты вернулись на родину национальными героями.
А вот как отмечали колумбийцы победу над сборной Греции на том же Чемпионате мира по футболу.
Кто еще будет играть в Самаре:
Коста-Рика – из Самары в Самару
Уругвай - от Горького до Орейро
Сенегал – страна богатырей
Австралия - неуемные Соккеруз
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