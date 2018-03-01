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За кого болеть на ЧМ-2018. Австралия - неуемные Соккеруз

Кенгуру и далеко - вот в принципе все, что большинство самарцев знают об Австралии. Около восьми тысяч человек планируют оттуда добраться до России, чтобы поболеть за свою футбольную сборную.

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных государствам, чьи команды сыграют в Самаре на Чемпионате мира по футболу. Рассказываем не столько о футболе, сколько о самих странах и их жителях, ищем то, что связывает их с нашим городом. Возможно, это поможет сделать выбор, за какие сборные болеть на матчах в Самаре. И сегодня речь пойдет о сборной Зеленого континента.

Самара примет сборные почти со всех континентов. Австралия – в их числе. Это не самый дальний гость из всех участников Чемпионата мира. Но и из столицы Австралии - Канберры, до Самары путь неблизкий. Болельщикам с Зеленого континента предстоит преодолеть около 13600 километров. Чтобы представить, сколько это, прокатитесь на «омике» из Самары в Рождествено 2720 раз туда и обратно.


С военными почестями

Одна из главных знаменательных дат в истории России, которую отмечает вся страна – День Победы, 9 мая. Для австралийцев в этом плане особый день - 25 апреля, день АНЗАК (Австралийско-Новозеландский армейский корпус). В этот день в 1915 году во время Первой мировой войны австралийцы и новозеландцы участвовали в десантировании на полуостров Галлиполи в Турции. Из-за больших потерь они были вынуждены отступить.

После окончания войны в этот день поминали погибших в Первой мировой. А с 1945 года 25 апреля в Австралии начали чтить память австралийцев и новозеландцев, участвовавших во всех военных конфликтах. В этот день в Австралии, как и в России 9 мая, встречаются ветераны, проходят военные парады. И только в этот день в Австралии разрешено играть в ту-ап – традиционную азартную игру с монетами времен Первой мировой войны. Чем- то она напоминает «орел или решку». Перед бросанием монет игроки и зрители делают ставки на то, какая комбинация выпадет. Игрок становится в центр круга и держит специальную дощечку-подставку, на которой лежат две монеты. Одна - кверху «орлом», другая - «решкой». Игрок подбрасывает монеты с дощечки. Если обе выпадут «орлом», игрок выигрывает. Если выпадет один «орёл» и одна «решка», игрок делает следующий бросок. Если же обе выпадут «решкой», игрок проигрывает и передаёт ход следующему.

День, когда «жизнь нации останавливается»

Кубок Мельбурна– неделя скачек, которые приковывают внимание всех австралийцев. В них, так или иначе, участвует вся страна. Основной забег стартует в первый вторник ноября строго в 15:20 и на несколько минут «жизнь нации останавливается», так как за скачкой наблюдают десятки тысяч зрителей на ипподроме. По статистике, за соревнованиями по телевизору одновременно наблюдают более чем 700 миллионов человек в более чем 120 странах.

Помимо спортивных соревнований наездников, в дни кубка проходят и другие развлекательные мероприятия: народные гуляния, детские праздники, дегустации, танцы и модные дефиле. Последние проводят через неделю после скачек. Самые стильно одетые участники праздника получают за свой внешний вид крупные денежные призы. Модные дефиле вызывают такой же ажиотаж, как и скачки.

Дядя Самары из «Матрицы»

26-летняя девушка из Австралии по фамилии Уивинг вполне могла бы быть и жительницей нашего города, если вспоминать известный стереотип про самых красивых девушек. Тем более, что и имя у нее для этого подходящее – Самара. Самара Уивинг, австралийская актриса, широкой публике пока может быть известна лишь тем, что является родственницей Хьюго Уивинга. Он ей приходится дядей. Этот актер исполнил роли агента Смита в трилогии «Матрица», Ви в «В – значит Вендетта» и Элронда в трилогии «Властелин Колец». Сама же Самара снимается в кино с 2008 года. В ее послужной список входят в основном сериалы, но есть и роли в «большом» кино. Например, она участвовала в съемках фантастической комедии «Монстр-траки».


Ждем фанатов Соккеруз

Соккеруз – прозвище австралийской футбольной сборной. Происхождение его объяснить очень просто. В названии соединены два слова Soccer (футбол) и Kangaroos (кенгуру).
Футбол в Австралии не так популярен, как, например, регби, но свои фанаты у этого вида спорта тоже есть. А датой, когда эта страна стала футбольной державой, принято считать 16 ноября 2005 года. В решающих встречах за выход на Чемпионат мира 2006 года австралийцам предстояло сыграть с Уругваем. В гостях они потерпели поражение 0:1. На ответной игре в Сиднее 16 ноября Соккеруз поддерживали более 80 тысяч человек. Австралия неожиданно победила в серии пенальти – 4:2. Выход сборной в финальную часть Чемпионата мира вызвал всплеск интереса к футболу на зеленом континенте.

На матчах сборной многочисленные фанаты песнями поддерживают свою национальную команду. И это несмотря на значительные расстояния, которые преодолевают австралийцы, чтобы попасть на международные турниры.

Вот так фанаты сборной Зеленого континента проводили время в Германии во время пока самого успешного для их команды Чемпионата мира по футболу. В 2006 году австралийцы добрались до 1/8 финала.
 

В Россию на Чемпионат мира собираются поехать около восьми тысяч австралийцев. Для того чтобы добраться до Самары им придется совершить две пересадки. Первую - в Дубаи или в Сингапуре. Вторую – в Москве.

Люк Кассерли
бывший игрок сборной Австралии, глава национальной команды:

- Представители нашей команды уже побывали в Самаре. Они были впечатлены гостеприимством местных жителей, а также ходом строительства нового стадиона. "Самара Арена" станет прекрасным местом проведения чемпионата мира по футболу, и мы будем рады играть на на ней. Мы надеемся, что местные жители будут поддерживать Соккеруз. Нам уже прислали симпатичное видео от "Крыльев Советов", показывающее футбольный ажиотаж в Самаре.

 
Дата: 1 марта 2018 , 10:53
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
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