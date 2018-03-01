За кого болеть на ЧМ-2018. Австралия - неуемные Соккеруз



В Россию на Чемпионат мира собираются поехать около восьми тысяч австралийцев. Для того чтобы добраться до Самары им придется совершить две пересадки. Первую - в Дубаи или в Сингапуре. Вторую – в Москве.



Люк Кассерли

бывший игрок сборной Австралии, глава национальной команды:



- Представители нашей команды уже побывали в Самаре. Они были впечатлены гостеприимством местных жителей, а также ходом строительства нового стадиона. "Самара Арена" станет прекрасным местом проведения чемпионата мира по футболу, и мы будем рады играть на на ней. Мы надеемся, что местные жители будут поддерживать Соккеруз. Нам уже прислали симпатичное видео от "Крыльев Советов", показывающее футбольный ажиотаж в Самаре. В Россию на Чемпионат мира собираются поехать около восьми тысяч австралийцев. Для того чтобы добраться до Самары им придется совершить две пересадки. Первую - в Дубаи или в Сингапуре. Вторую – в Москве.

Самара примет сборные почти со всех континентов. Австралия – в их числе. Это не самый дальний гость из всех участников Чемпионата мира. Но и из столицы Австралии - Канберры, до Самары путь неблизкий. Болельщикам с Зеленого континента предстоит преодолеть около 13600 километров. Чтобы представить, сколько это, прокатитесь на «омике» из Самары в Рождествено 2720 раз туда и обратно.Одна из главных знаменательных дат в истории России, которую отмечает вся страна – День Победы, 9 мая. Для австралийцев в этом плане особый день - 25 апреля, день АНЗАК (Австралийско-Новозеландский армейский корпус). В этот день в 1915 году во время Первой мировой войны австралийцы и новозеландцы участвовали в десантировании на полуостров Галлиполи в Турции. Из-за больших потерь они были вынуждены отступить.После окончания войны в этот день поминали погибших в Первой мировой. А с 1945 года 25 апреля в Австралии начали чтить память австралийцев и новозеландцев, участвовавших во всех военных конфликтах. В этот день в Австралии, как и в России 9 мая, встречаются ветераны, проходят военные парады. И только в этот день в Австралии разрешено играть в ту-ап – традиционную азартную игру с монетами времен Первой мировой войны. Чем- то она напоминает «орел или решку». Перед бросанием монет игроки и зрители делают ставки на то, какая комбинация выпадет. Игрок становится в центр круга и держит специальную дощечку-подставку, на которой лежат две монеты. Одна - кверху «орлом», другая - «решкой». Игрок подбрасывает монеты с дощечки. Если обе выпадут «орлом», игрок выигрывает. Если выпадет один «орёл» и одна «решка», игрок делает следующий бросок. Если же обе выпадут «решкой», игрок проигрывает и передаёт ход следующему.Кубок Мельбурна– неделя скачек, которые приковывают внимание всех австралийцев. В них, так или иначе, участвует вся страна. Основной забег стартует в первый вторник ноября строго в 15:20 и на несколько минут «жизнь нации останавливается», так как за скачкой наблюдают десятки тысяч зрителей на ипподроме. По статистике, за соревнованиями по телевизору одновременно наблюдают более чем 700 миллионов человек в более чем 120 странах.Помимо спортивных соревнований наездников, в дни кубка проходят и другие развлекательные мероприятия: народные гуляния, детские праздники, дегустации, танцы и модные дефиле. Последние проводят через неделю после скачек. Самые стильно одетые участники праздника получают за свой внешний вид крупные денежные призы. Модные дефиле вызывают такой же ажиотаж, как и скачки.26-летняя девушка из Австралии по фамилии Уивинг вполне могла бы быть и жительницей нашего города, если вспоминать известный стереотип про самых красивых девушек. Тем более, что и имя у нее для этого подходящее – Самара. Самара Уивинг, австралийская актриса, широкой публике пока может быть известна лишь тем, что является родственницей Хьюго Уивинга. Он ей приходится дядей. Этот актер исполнил роли агента Смита в трилогии «Матрица», Ви в «В – значит Вендетта» и Элронда в трилогии «Властелин Колец». Сама же Самара снимается в кино с 2008 года. В ее послужной список входят в основном сериалы, но есть и роли в «большом» кино. Например, она участвовала в съемках фантастической комедии «Монстр-траки».Соккеруз – прозвище австралийской футбольной сборной. Происхождение его объяснить очень просто. В названии соединены два слова Soccer (футбол) и Kangaroos (кенгуру).Футбол в Австралии не так популярен, как, например, регби, но свои фанаты у этого вида спорта тоже есть. А датой, когда эта страна стала футбольной державой, принято считать 16 ноября 2005 года. В решающих встречах за выход на Чемпионат мира 2006 года австралийцам предстояло сыграть с Уругваем. В гостях они потерпели поражение 0:1. На ответной игре в Сиднее 16 ноября Соккеруз поддерживали более 80 тысяч человек. Австралия неожиданно победила в серии пенальти – 4:2. Выход сборной в финальную часть Чемпионата мира вызвал всплеск интереса к футболу на зеленом континенте.На матчах сборной многочисленные фанаты песнями поддерживают свою национальную команду. И это несмотря на значительные расстояния, которые преодолевают австралийцы, чтобы попасть на международные турниры.Вот так фанаты сборной Зеленого континента проводили время в Германии во время пока самого успешного для их команды Чемпионата мира по футболу. В 2006 году австралийцы добрались до 1/8 финала.