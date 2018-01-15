За ходом выборов в Самарской области проследят известные люди губернии
Для этого создана общественная группа «Самарское независимое наблюдение». В ее состав войдут политики, журналисты и общественные деятели нашего региона.
Создателями группы являются директор организации «За информационное общество» Анастасия Кнор, директор АНО «Издательство Парк Гагарина» Сергей Курт-Аджиев, директор лицея № 1 «Спутник» Игорь Ермоленко и советник врио губернатора Самарской области Ирина Скупова.
По словам экспертов, толчком к развитию движения наблюдателей стали поправки в закон «О выборах президента Российской Федерации». Согласно документу Общественная палата России и палаты регионов наделяются правом направлять на избирательные участки общественных наблюдателей.
В их число уже записалось 3 тысячи жителей области. Для них региональная общественная палата проводит обучающие семинары, первый из которых прошел 12 января.
- Мы собрались для того, чтобы ни одно серьезное нарушение не прошло мимо. Мы обязаны фиксировать его, давать ему публичную оценку. Кроме того, мы можем инициировать проверку, привлечь работников прокуратуры и правоохранительных органов, - сказала Анастасия Кнор.
Пока в группе 15 человек, большинство из которых - жители Самары. Среди них экс-глава ассоциации «Голос-Поволжье» Людмила Кузьмина, активист ОНФ Вадим Нуждин, журналист Гор Мелконян, социолог Владимир Звоновский, адвокат Сергей Тучин и т. д. В дальнейшем группа будет расширяться, привлекая экспертов и просто активных граждан из других городов и сельских районов. Целью активистов является обеспечение чистой и абсолютно законный выборной кампании. До конца этой недели у общественной группы появится свой сайт, куда будет поступать информация обо всех нарушениях.
Создателями группы являются директор организации «За информационное общество» Анастасия Кнор, директор АНО «Издательство Парк Гагарина» Сергей Курт-Аджиев, директор лицея № 1 «Спутник» Игорь Ермоленко и советник врио губернатора Самарской области Ирина Скупова.
По словам экспертов, толчком к развитию движения наблюдателей стали поправки в закон «О выборах президента Российской Федерации». Согласно документу Общественная палата России и палаты регионов наделяются правом направлять на избирательные участки общественных наблюдателей.
В их число уже записалось 3 тысячи жителей области. Для них региональная общественная палата проводит обучающие семинары, первый из которых прошел 12 января.
- Мы собрались для того, чтобы ни одно серьезное нарушение не прошло мимо. Мы обязаны фиксировать его, давать ему публичную оценку. Кроме того, мы можем инициировать проверку, привлечь работников прокуратуры и правоохранительных органов, - сказала Анастасия Кнор.
Пока в группе 15 человек, большинство из которых - жители Самары. Среди них экс-глава ассоциации «Голос-Поволжье» Людмила Кузьмина, активист ОНФ Вадим Нуждин, журналист Гор Мелконян, социолог Владимир Звоновский, адвокат Сергей Тучин и т. д. В дальнейшем группа будет расширяться, привлекая экспертов и просто активных граждан из других городов и сельских районов. Целью активистов является обеспечение чистой и абсолютно законный выборной кампании. До конца этой недели у общественной группы появится свой сайт, куда будет поступать информация обо всех нарушениях.
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