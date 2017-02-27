За год размер кредиторской задолженности города сократился на 49%

По ее словам, общий объем кредиторской задолженности города по состоянию на 1 янврая 2017 года составлял 810 млн рублей.- Это на 49% меньше, чем по состоянию на 1 января 2016 года и на 61% меньше, чем по данным на 1 декабря 2016 года, - рассказала Офицерова.По ее словам, на задолженность перед поставщиками и подрядчиками в общей структуре приходится 86,2 % (698 млн рублей) и по налогам – 13,2 % (около 107,5 млн рублей).Комментируя эту тему, глава Самары Олег Фурсов отметил, что департаментом проводится большая работа по снижению кредиторской задолженности. Однако это не повод расслабиться. Мэр призвал вести разумную финансовую политику, работу по администрированию доходов, сбору налогов.