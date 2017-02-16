За год от укусов бешеных животных пострадали 74 самарца

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, в числе пострадавших 2 235 детей в возрасте до 14 лет. В сравнении с предыдущим годом количество пострадавших снизилось на 9,6%, или на 963 человека.

Чаще всего люди получали травмы от безнадзорных и домашних собак - 33,1% (3012 человека) и 30% (2732 человека) соответственно. В числе нападавших оказались также домашние кошки - 24,3% (2214 человека), безнадзорные кошки - 8% (730 человек), дикие животные - 3,8% (345 человек), сельскохозяйственные животные (КРС, лошади, домашняя птица) - 0,8 % (70 человек).

От животных с подтвержденным диагнозом «бешенство» пострадали 74 человека (в 2015 году – 258 человек). Случаев заболевания бешенством среди самарцев в 2016 годе не было. Последний такой случай был зарегистрирован в регионе в 2010 году.

В Самарской области в прошлом году было зарегистрировано 20 случаев бешенства среди животных, что на 73,3% меньше чем в 2015 году (75 случаев). Три случая было зафиксировано в Ставропольском районе, по два - в Самаре, Большеглушицком, Шенталинском и Кошкинском районах. Единичные случаи заражения зафиксировали в Жигулевске, Чапаевске, Кинельском, Безенчукском, Шигонском, Похвистневском, Исаклинском, Камышлинском, Елховском районах. 35% больных животных - кошки, на лис пришлось 30%, на собак 25%, а на крупный рогатый скот 10%.