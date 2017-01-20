За 2016 год МП «Универсалбыт» привело в порядок 3 000 кв. метров фасадов домов

Такие данные были озвучены в ходе встречи главы Самары Олега Фурсова с директором предприятия Сергеем Куманцовым.



В управлении МП «Универсалбыт» находятся более 700 многоквартирных домов в Красноглинском, Промышленном и Кировском районах. Директор предприятия Сергей Куманцов рассказал, что в 2016 году предприятие отремонтировало более 7 тысяч кв. метров кровли, заменило 1,6 тысячи метров сетей холодного водоснабжения, более 4 тысяч метров сетей отопления, привело в порядок 3 тысячи кв. метров фасадов.



Также в ведение управляющей компании перешло порядка 100 многоквартирных домов. Был получен доход порядка 434 млн рублей. Собираемость платежей в 2016 году выросла до 95% (в прошлом году она составляла всего 65%).



Кроме того, предприятие на 100% справилось с уборкой снега. Сегодня специалисты продолжают работу по очистке дворов.



Говоря о планах на будущее, Сергей Куманцов отметил, что в текущем году предприятие планирует дополнительно приобрести средства малой механизации и создать полноценный транспортный участок с механическими мастерскими. В планах также создание колл-центра для улучшения качества обслуживания населения.



Олег Фурсов также встретился с руководителем МП «Жилсервис» Александром Черновым.



В управлении предприятия находится более 1300 домов. МП специализируется на обслуживании ветхого и аварийного фонда, доля которого составляет 94% от общего количества домов.



По словам руководителя предприятия Александра Чернова, в 2016 году «Жилсервис» получил прибыль в размере 285,4 млн рублей. Из них более 60 млн рублей было потрачено на капитальный ремонт и благоустройство территории.



Чтобы повысить прибыль, «Жилсервис» в 2016 году за счет муниципального контракта и дополнительных видов работ получил доход в размере 71 млн рублей. Кроме того, ведется работа по сокращению дебиторской задолженности: за последние несколько месяцев поданы 317 исковых заявлений на сумму 10,7 млн рублей.



Напомним, в настоящее время проходят встречи главы города Олега Фурсова с руководителями муниципальных учреждений и предприятий. Они посвящены обсуждению результатов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сокращению издержек, повышению доходности, оптимизации штатной численности, а также перспективам развития и поиску резервов.