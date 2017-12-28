Журналисты "Самарской газеты" вышли в финал областного конкурса СМИ

Конкурс на призы губернатора проводят по двум направлениям. В блок «Журналистика: мастерство, призвание, профессия» могут подавать заявки сотрудники редакций, работающие в формате репортажа и ежедневно рассказывающие о происходящих в регионе событиях. В этом направлении семь номинаций.

Еще 12 номинаций - в блоке «Актуальная тема». В этом случае жюри выберет лучших представителей СМИ, освещающих наиболее значимые социальные темы. Победителей определяют конкурсные комиссии, в состав которых входят представители средств массовой информации и профильных министерств. В списке финалистов 2017 года - авторы наиболее популярных печатных изданий и телеканалов, работающих как на территории Самары, так и в районах области. Также предполагается, что авторам периодических изданий вручат ряд именных премий.

Наряду с привычными, из года в год повторяющимися номинациями в конкурсе периодически появляются новые.

В этом году список дополнила номинация «Укрепление духовных и семейных ценностей, дружба народов, патриотическое воспитание», весьма важная для нашего многонационального региона. Как рассказала председатель областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова, также была задумка объявить номинацию «Легенда журналистики». Но, посовещавшись, ее решили отложить до следующего, юбилейного года. На 2018-й придутся 20-летие конкурса «Золотое перо» и 100-летие отделения Союза журналистов.

- Номинация «Легенда журналистики» требует серьезной подготовки, необходимо очень трепетно отнестись к каждому участнику, обсудить все кандидатуры с профессиональным сообществом, - сказала Цветкова.

А вот номинацию «Народный журналист» объявили уже в этом году. От прочих она отличается тем, что победители будут определены не конкурсной комиссией, а по результатам открытого интернет-голосования. По словам Цветковой, эта идея давно витала в воздухе.

- В наших конкурсах всегда существовала практика заявительного характера: журналист сам подает заявку, присылает свои материалы, комиссия их рассматривает и принимает решение, - сказала главный редактор газеты «Волжская коммуна» Ирина Лукьянова. - А у номинации «Народный журналист» другой принцип: всех участников рекомендовали журналисты, члены комиссии и представители общественности. При выборе авторов предпочтение отдавали интернет-ресурсам, которые находятся на самых высоких позициях по посещаемости в регионе.

- Перед нами стояла задача - выделить номинацию для журналистов наиболее популярных интернет-порталов, - прокомментировал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Тихон Макаров. - Процесс организуют так, что у пользователей не будет технической возможности по нескольку раз голосовать с одного айпи-адреса и накручивать голоса. Мы рассчитываем получить реальную картину читательских предпочтений.