Журналисты "Самарской газеты" вышли в финал областного конкурса СМИ
К Дню российской печати, который отмечают в январе, будет приурочена церемония награждения журналистов - победителей профессиональных состязаний. Уже пять лет конкурс «Золотое перо губернии», который проводится на протяжении 19 лет, и конкурс на призы губернатора идут тандемом. На днях были объявлены имена журналистов, претендующих на победу.
Конкурс на призы губернатора проводят по двум направлениям. В блок «Журналистика: мастерство, призвание, профессия» могут подавать заявки сотрудники редакций, работающие в формате репортажа и ежедневно рассказывающие о происходящих в регионе событиях. В этом направлении семь номинаций.
Еще 12 номинаций - в блоке «Актуальная тема». В этом случае жюри выберет лучших представителей СМИ, освещающих наиболее значимые социальные темы. Победителей определяют конкурсные комиссии, в состав которых входят представители средств массовой информации и профильных министерств. В списке финалистов 2017 года - авторы наиболее популярных печатных изданий и телеканалов, работающих как на территории Самары, так и в районах области. Также предполагается, что авторам периодических изданий вручат ряд именных премий.
Наряду с привычными, из года в год повторяющимися номинациями в конкурсе периодически появляются новые.
В этом году список дополнила номинация «Укрепление духовных и семейных ценностей, дружба народов, патриотическое воспитание», весьма важная для нашего многонационального региона. Как рассказала председатель областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова, также была задумка объявить номинацию «Легенда журналистики». Но, посовещавшись, ее решили отложить до следующего, юбилейного года. На 2018-й придутся 20-летие конкурса «Золотое перо» и 100-летие отделения Союза журналистов.
- Номинация «Легенда журналистики» требует серьезной подготовки, необходимо очень трепетно отнестись к каждому участнику, обсудить все кандидатуры с профессиональным сообществом, - сказала Цветкова.
А вот номинацию «Народный журналист» объявили уже в этом году. От прочих она отличается тем, что победители будут определены не конкурсной комиссией, а по результатам открытого интернет-голосования. По словам Цветковой, эта идея давно витала в воздухе.
- В наших конкурсах всегда существовала практика заявительного характера: журналист сам подает заявку, присылает свои материалы, комиссия их рассматривает и принимает решение, - сказала главный редактор газеты «Волжская коммуна» Ирина Лукьянова. - А у номинации «Народный журналист» другой принцип: всех участников рекомендовали журналисты, члены комиссии и представители общественности. При выборе авторов предпочтение отдавали интернет-ресурсам, которые находятся на самых высоких позициях по посещаемости в регионе.
- Перед нами стояла задача - выделить номинацию для журналистов наиболее популярных интернет-порталов, - прокомментировал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Тихон Макаров. - Процесс организуют так, что у пользователей не будет технической возможности по нескольку раз голосовать с одного айпи-адреса и накручивать голоса. Мы рассчитываем получить реальную картину читательских предпочтений.
Конкурсная комиссия отобрала 11 кандидатов, которые смогут стать лауреатами номинации «Народный журналист». Проголосовать за одного из участников можно с 26 декабря по 8 января на сайте правительства Самарской области.
Ведущий телевизионной информационной программы:
Инна Румянцева ТРК «ТЕРРА»
Лариса Шалафаст Телеканал «Самара-ГИС»
Ирина Чечурина Российская газета
Георгий Портнов Коммерсантъ-Волга
Елена Говорина Александровна ГТРК «Самара»
Дмитрий Бурлаков Волжская коммуна
Василий Колдашов Телеканал «Самара-ГИС»
Экономика, строительство, инновационное развитие (печатное издание):
Сабрина Самедова Самарское обозрение
Елена Сафронова Телеканал «ВАЗ ТВ»
Кирилл Биджанов Самарское обозрение
Наталья Гильманова ГТРК «Самара»
Список участников областного журналистского конкурса, вышедших в финал в 2017 году
Журналистика: мастерство, призвание, профессия
Ведущий телевизионной информационной программы:
Инна Румянцева ТРК «ТЕРРА»
Инга Пеннер Телеканал «Самара-ГИС»
Виктория Шарая Телеканал «Самара-ГИС»
Сергей Гуров ГТРК «Самара»
Венера Рамазанова ГТРК «Самара»
Мария Виноградова ГТРК «Самара»
Камила Ткачева ГТРК «Самара»
Александр Кобыльсков ТРК «Губерния»
Репортер телевизионной информационной программы:
Лариса Шалафаст Телеканал «Самара-ГИС»
Екатерина Индикова ГТРК «Самара»
Илья Рыбалко ГТРК «Самара»
Екатерина Сидорова ГТРК «Самара»
Ирина Тумбарцева ГТРК «Самара»
Мария Шпакова ТРК «Губерния»
Данила Рябчиков ТРК «Отрадный»
Автор периодического печатного издания:
Ирина Чечурина Российская газета
Юлия Рубцова Волжская коммуна
Светлана Келасьева Самарская газета
Елена Дмитричкова Социальная газета
Надежда Локтева Социальная газета
Репортер информационного интернет-издания:
Георгий Портнов Коммерсантъ-Волга
Вячеслав Сорокин Коммерсантъ-Волга
Михаил Горюнов Комсомольская правда
Кирилл Ляхманов Информационный портал SGpress.ru
Сергей Ромашов Информационный портал SGpress.ru
Екатерина Борисенкова Информационный портал «Волга-Ньюс»
Дарья Дорожкина Информационный портал «Волга-Ньюс»
Автор информационной радиопрограммы:
Елена Говорина Александровна ГТРК «Самара»
Анна Квенцер ГТРК «Самара»
Татьяна Маркушина ГТРК «Самара»
Анфиса Нагуманова ГТРК «Самара»
Юрий Медведев ТРК «Губерния»
Алена Власова ТРК «Губерния»
Фотообозреватель:
Дмитрий Бурлаков Волжская коммуна
Игорь Казановский Волжская коммуна
Владимир Котмишев Волжская коммуна
Юлия Рубцова Волжская коммуна
Юрий Стрелец Коммерсантъ-Волга
Светлана Маковеева Комсомольская правда
Екатерина Елизарова Самарская газета
Роман Грамотенко Социальная газета
Телеоператор:
Василий Колдашов Телеканал «Самара-ГИС»
Олег Галочкин ТРК «СКАТ»
Сергей Анненков ГТРК «Самара»
Андрей Щербин ГТРК «Самара»
Дмитрий Алатырцев ТРК «Губерния»
Вячеслав Потоцкий ТРК «Губерния»
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Экономика, строительство, инновационное развитие (печатное издание):
Сабрина Самедова Самарское обозрение
Ксения Частова Самарское обозрение
Юлия Василькина Волжская коммуна
Ольга Новикова Волжская коммуна
Екатерина Кособокова Коммерсантъ-Волга
Сергей Ромашов Самарская газета
Семен Безгинов Журнал «Дело»
Экономика, строительство, инновационное развитие (телевидение):
Елена Сафронова Телеканал «ВАЗ ТВ»
Алина Башмакова ГТРК «Самара»
Дмитрий Пархоменко ГТРК «Самара»
Камила Ткачева ГТРК «Самара»
Ирина Тумбарцева ГТРК «Самара»
Елена Фролова ГТРК «Самара»
Виктор Шепелев ГТРК «Самара»
Елена Алешина ТРК «Губерния»
Реформа ЖКХ, благоустройство, защита окружающей среды (печатное издание):
Кирилл Биджанов Самарское обозрение
Алексей Дмитренко Волжская коммуна
Екатерина Белодед Волжская коммуна
Петр Слизевич Волжская коммуна
Вера Цыганкова Комсомольская правда
Оксана Анищенко Самарская газета
Светлана Келасьева Самарская газета
Наталья Зотова Сельский труженик
Юлия Кочетова Социальная газета
Екатерина Ахматова Рабочая трибуна
Наталья Свиридова Рабочая трибуна
Реформа ЖКХ, благоустройство, защита окружающей среды (телевидение):
Наталья Гильманова ГТРК «Самара»
Ирина Тумбарцева ГТРК «Самара»
Данил Рыбалко ГТРК «Самара»
Екатерина Индикова ГТРК «Самара»
Екатериана Стрюкова ТРК «Отрадный»
Сельское хозяйство (печатное издание):
Наталья Борунова Приволжский вестник
Олеся Симаненко Самарское обозрение
Ольга Елистратова Степные известия
Николай Акимшев Степной маяк
Сергей Мельник Ставрополь-на-Волге
Сельское хозяйство (телевидение):
Елена Полонская ГТРК «Самара»
Надежда Щепакина Телеканал «Радуга-3»
Сергей Павлов ТРК «Губерния»
Губерния спортивная (печатное издание):
Сергей Волков Самарская газета
Андрей Бабешкин Волжская коммуна
Дмитрий Золотарев Похвистневский вестник
Губерния спортивная (телевидение):
Илья Рыбалко ГТРК «Самара»
Дмитрий Овчинников ТРК «Губерния»
Валерий Мальков «Спортивное обозрение»
Подготовка к Чемпионату мира по футболу-2018 (печатное издание, телевидение):
Кирилл Ляхманов Информационный портал SGpress.ru
Леонид Кошман ТРК ТЕРРА»
Данил Рыбалко ГТРК «Самара»
Ольга Федорова ГТРК «Самара»
Илья Рыбалко ГТРК «Самара»
Виталий Портнов Валерьевич ТРК «Губерния»
Борьба с организованной преступностью и коррупцией (печатное издание, телевидение):
Ксения Штефан Информационной портал «Волга-Ньюс»
Наталия Эльдарова Самарское обозрение
Павел Баймаков ТРК «СКАТ»
Культура (печатное издание):
Ксения Аитова Волжская коммуна
Армен Арутюнов Волжская коммуна
Юлия Коваленко Информационный центр «Междуречье» (газета)
Валерий Иванов «Парк Гагарина» (электронное издание)
Ирина Шабалина Самарская газета
Илья Сульдин Самарская газета
Культура (телевидение):
Вера Баранникова ТРК «ТЕРРА»
Мария Дворянинова ГТРК «Самара»
Ольга Христенко ГТРК «Самара»
Мария Акимова ТРК «Губерния»
Укрепление духовных и семейных ценностей, дружба народов, патриотическое воспитание (печатное издание):
Ольга Казакова Волжская коммуна
Сергей Рязанов Волжская коммуна
Ирина Корнилова Сельский труженик
Марина Грязнова Социальная газета
Елена Андреева Журнал «Пенсия Самара»
Укрепление духовных и семейных ценностей, дружба народов, патриотическое воспитание (телевидение):
Татьяна Будникова Телеканал «Борское ТВ»
Вера Баранникова ТРК «ТЕРРА»
Инесса Панченко Телеканал «Самара-ГИС»
Алина Башмакова ГТРК «Самара»
Олег Моргунов ГТРК «Самара»
Екатерина Сидорова ГТРК «Самара»
Лилия Валеева ТРК «Губерния»
Татьяна Пудова ТРК «Губерния»
Юлия Венжега ТРК «ТВ-10»
Освещение актуальных тем в печатных изданиях малых городов и районов Самарской области
Анна Калугина Жигулевский рабочий
Юлия Коваленко Информационный центр «Междуречье» (газета)
Ирина Корнилова Валентиновна Сельский труженик
Освещение актуальных тем в эфире телекомпаний малых городов и районов Самарской области:
Елена Грошева Информационный центр «Междуречье» (телевидение)
Анатолий Волошинский ТРК «КТВ-ЛУЧ»
Ирина Зигмантович ТРК «Отрадный»
Освещение актуальных тем в интернет-дневниках:
Наталья Козловская
Алексей Сиверкин
Наталья Ширяева
Ольга Шелест
Мария Комкова
Максим Щеглов
Виталий Ковригин
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 декабря 2017
246
28 декабря 2017
183
28 декабря 2017
206
28 декабря 2017
292
28 декабря 2017
179
28 декабря 2017
162
28 декабря 2017 , 17:32
246
С 31 декабря по 2 января в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси.
28 декабря 2017 , 16:06
159
Об этом сообщает областное минспорта.
28 декабря 2017 , 15:08
183
28 декабря 2017 , 13:47
206
Поздравительную речь покажут на площади Куйбышева. Сразу после этого прогремит праздничный...
28 декабря 2017 , 13:09
292
Посмотреть на быт пернатых питомцев можно в пятницу, 29 декабря с 10:00.
28 декабря 2017 , 13:07
377
31 декабря в сквере Рязанова можно будет посмотреть новогодние фильмы мэтра отечественного кинематографа
В это воскресенье в сквере на улице Фрунзе, 120, пройдет новогодний вечер. Об этом сообщает...
28 декабря 2017 , 13:06
179
Министерство социально–демографической и семейной политики Самарской области информирует о...
28 декабря 2017 , 12:59
162
Он познакомит игроков с традициями празднования Нового года и Рождества в России.
28 декабря 2017 , 11:50
171
Содержание региональных и межмуниципальных дорог Самары и области с 1 марта по 31 декабря 2018...
28 декабря 2017 , 11:39
223
В Магистральных электрических сетях Волги завершился ежегодный смотр на лучшее...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 ноября 2017
6010
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
8 декабря 2017
2745
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
26 декабря 2017
2015
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
1 декабря 2017
1765
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
27 декабря 2017
1747
Это связано с аварией на водоводе.
25 декабря 2017
445
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
353
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
25 декабря 2017
511
Об этом сообщает Приволжское УГМС.
25 декабря 2017
415
ДТП произошло утром в понедельник, 25 декабря, в Волжском районе.
7 декабря 2017
752
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...