Журналист из Англии Низаар Кинселла: «Прелесть Чемпионата Мира - в возможности исправить все предрассудки»
Известный журналист из Лондона Низаар Кинселла рассказал sgpress.ru о своем пребывании в Самаре, английских болельщиках и о том, какой вклад внес Роман Абрамович в английский футбол.
О впечатлениях от Самары
- Вы пробыли в Самаре больше 20 дней. Приехали сюда по работе?
- Да. Я приехал из Лондона, работаю на goal.com – это крупнейший мировой спортивный веб-сайт. Сейчас наши английские журналисты живут и работают в каждом городе-организаторе. Я вот корреспондент в Самаре. Мне тут нравится, я бы даже сказал, что чувствую себя здесь как дома. Но хотел бы посмотреть на другие города России. В первую очередь Москву, Санкт-Петербург и Казань.
- 20 дней назад – это еще до начала Чемпионата. Застали последние подготовки к открытию?
- Не так много я успел увидеть, но я общался с многими людьми, которые рассказывали, что Самара трудилась до самой последней недели перед открытием, чтобы убедится, что все готово. И Самара действительно сделала так, чтобы все было идеально для людей, которые приезжают.
- То есть вы считаете, что Самара полностью выполнила свою задачу?
Мне кажется, что Чемпионат мира-2018 - особенное событие для жителей города. И FIFA с Самарой хорошо поработали вместе. Здесь все впечатляет. Мне всегда было легко работать. Везде мог найти интернет. И да, не все люди здесь говорят по-английски, но я находил пути решения, использовал переводчик, чтобы общаться. А русские люди были очень терпеливы к моему ограниченному запасу русского. Он включает в себя пять слов, которые я смог выучить за 20 дней здесь (смеется).
- И какие это слова?
- «Нъет», «да», «спасыба», «спасыба большой». И еще «Калынка».
- Русский для вас сложноват, да?
- Для меня это очень тяжелый язык. Английский дается гораздо легче русским, чем наоборот. Со мной многие русские говорили по-английски, даже если плохо знали его. Я бы хотел выучить больше русских слов, но для этого нужно еще раз приехать сюда вне работы.
- Вы работаете на стадионе?
- Да, на «Самара Арене». Я был на каждом матче и на тренировках команд, общался с тренерами, с игроками, искал истории для материалов, встречался с журналистами других стран. Для меня быть на таком грандиозном событии - это как сбывшаяся мечта.
- И какой матч на «Самара Арене» был самым захватывающим?
- Пока что это матч Бразилии и Мексики. Фанаты были восхитительны, а игра одной из лучших. И теперь сюда еще приедет моя команда. Конечно, каждый матч – это сбывшаяся мечта, но предстоящая игра сборных Англии и Швеции – это особенное событие, которое я запомню больше всего.
- Какие интересные места отметили для себя в Самаре?
- Самарский музей футбола. Я сам фанат футбола, и всем советую туда сходить. Этот музей уникален. У каждого крупного футбольного клуба есть свой музей, но этот был построен самими фанатами, которые любят футбол и свой город. И они приложили много усилий, чтобы сохранить эту часть истории Самары.
Еще космический музей. Мне нравится космос, и это еще одна причина, почему Самара – лучшее место для моей поездки. У вас ракета стоит в центре города! Это же невероятно. Я никогда в жизни не видел вживую настоящую космическую ракету, и это тоже замечательно демонстрирует вашу историю.
- Были в каких-то барах или ресторанах?
- Мне понравился ресторан Hudson. Там играет живая музыка, и это круто. Такие места очень популярны в Англии. Я был в нескольких барах, но, так как работаю, не могу посетить так много мест, как хочу. Но, если б я был туристом, пил бы гораздо больше!
- Вы пробовали пиво с Жигулевского пивзавода?
- Да, я пью здесь много пива. И если мне предложат выбрать между "Жигулевским" и, например, Amstel, я выберу "Жигулевское". Темное. Я уверен, что английским фанатам это пиво очень понравится.
- И за все это время в Самаре не встретили ничего отрицательного?
- Я думаю, только одно может быть сложным для англичан: в ресторанах обсуживают медленнее, чем мы привыкли в Англии. Может, это потому, что в город приехало очень много туристов. Это, пожалуй, единственный недостаток, который я встретил. Но мне очень понравился ресторан Puri. Первое, что я сделаю, когда вернусь в Лондон – пойду в грузинский ресторан, чтобы вспомнить Россию, где я попробовал эту кухню впервые.
- Конечно, очень хочется узнать, пробовали ли вы что-то из русской кухни?
- Да, я пробовал русские булочки из теста с мясом (пельмени) вчера. И еще я попробовал сегодня на завтрак запеченный сыр (запеканка). Я обратил внимание, что вы много едите этого запеченного сыра. Мы в Англии такое не готовим. И еще я ел блины с красной икрой. И местная рыба здесь очень вкусная.
Об отношении к России
- В соцсетях некоторые английские фанаты отмечали, что британские издания писали об опасностях в России и советовали не ездить на Чемпионат. Но они все-таки приехали и ничего подобного не заметили. Сталкивались ли вы с такими заявлениями СМИ, и оправдали ли они себя, когда вы приехали в Самару?
- На самом деле я всю жизнь сталкивался с какими-то негативными новостями о России. Это геополитика. И перед Чемпионатом все стало еще хуже в свете последних событий, негативных новостей появлялось все больше. Но редко кто из британцев встречал хотя бы одного русского, как и очень мало русских встречали британцев. Поэтому у нас не было даже шанса исправить сложившиеся предубеждения. И прелесть этого Чемпионата заключается в возможности исправить все предрассудки. Мы же понимаем, что в каждой стране есть хорошие люди, и Чемпионат мира показал это. Увидеть и понять, что Россия - не опасное место, - это то, что нужно всему миру. Люди тут очень дружелюбные, честно говоря, даже дружелюбнее, чем в моей родной Англии.
Только 3,5 тысячи болельщиков приехали в Россию на ЧМ-2018. Обычно приезжает гораздо больше. Было много колумбийцев, и бразильцев, и мексиканцев, у них меньше негативных новостей о России. Но в Англии этого много. Те фанаты, которые все-таки приехали, счастливы. Это, пожалуй, лучший Чемпионат мира, который они запомнят. Но их друзья и другие английские фанаты не могут разделить эту радость, потому что решили не приезжать.
Так что да, у нас есть плохие новости о России и стереотипы о русских. Но как только приезжаешь сюда и видишь, чем вы живете, понимаешь, насколько все было лживо. Если вы откроете самые популярные соцсети в Англии, вы увидите, как там много позитивных комментариев о России, и это помогает некоторым изменить свое отношение.
- Интересно послушать, какие стереотипы о русских у англичан.
- Что люди здесь очень холодны. Русские не улыбаются и очень агрессивные. Но у меня было позитивное отношение к России до того, как я приехал. Сейчас отношение только улучшилось. У России одна из самых богатых историй. Я много читал об этом.
- Потому что собирались приехать сюда или это было ваше желание больше узнать о России?
- Мне всегда была интересна Россия. В университете я изучал историю русской журналистики, пытался сложить свое мнение. Когда кто-то говорит что-то плохое о другой стране, нужно всегда обращаться к научным источникам, чтобы узнать, правда ли это. Это самое главное – работать над собой, чтобы у тебя не сложилось искаженное видение мира. Я читал о Российской империи, о революции и Советском союзе, о Сталине и Ленине. Английская история не такая разнообразная.
И я никогда не слышал о Самаре до ЧМ-2018. Мой редактор прислал мне сообщение со словами: «Мы даем тебе один из городов-организаторов, вот твой отель, вот твои билеты. Ты летишь в Самару». И сначала я подумал: «Ура!», а второй мыслью было: «Подождите, а где находится Самара?». Так что я стал искать больше информации о вашем городе. Честно говоря, на английском ее очень мало. Я читал каждую вкладку в интернете и до сих пор столько нового узнаю. Надеюсь, что после Чемпионата о Самаре на английском напишут больше, чтобы еще больше людей узнали об этом месте и приехали сюда.
- Некоторые англичане уже прибыли. Может, кто-то из них поделился с вами впечатлениями от Самары?
- Они пока еще только приехали и немного успели увидеть. Но я дал им несколько рекомендаций как англичанин, который пробыл тут 20 дней. Думаю, они сначала захотят пойти отдохнуть на пляже. И англичане любят выпить, так что, скорее всего, их можно будет найти в барах недалеко от пляжа. Ну и, конечно, я посоветовал им сходить на Жигулевкую пивоварню, англичане очень любят пиво. Еще я всем рекомендую посетить Бункер Сталина. Я сам там был, и это захватывающее зрелище. Такое грандиозное сооружение под землей. Там очень прохладно, можно спрятаться от жары.
- Три слова, которыми бы вы охарактеризовали Самару.
- Тепло. Теплое место и теплые люди. Вкусно. Еда и пиво тут отличные. И доброта. Столько людей мне помогали здесь.
О команде «Челси» и Романе Абрамовиче
- В ваших соцсетях написано, что вы тесно работаете с футбольной командой «Челси».
- Да. Пока идет Чемпионат, мы переключились полностью на него. Но потом я вернусь в Англию и буду писать о «Челси», как раз начнется новый сезон.
- 2 июля 2003 года Роман Абрамович купил «Челси». Что вы думаете об этом, и кем стал Абрамович для «Челси»?
- Большой вопрос. Абрамович сделал «Челси» способной бороться за крупные титулы. Клуб уже вошел в историю, когда он за короткое время привел команду в Английскую Премьер-лигу. Конечно, Абрамович использовал для этого деньги и влияние. Но они стали одной из самых мощных команд за последние несколько лет. Они были способны купить все, что хотели, любого игрока. Даже из «Манчестер Юнайтед». Сейчас политическая ситуация между Россией и Англией заставила Абрамовича остановиться и посмотреть, что случится дальше. Большинство никогда не говорили с ним и не видели. У него много денег и развитый бизнес, но он остается загадочной личностью. Хотя фанаты «Челси» хорошо отзываются об Абрамовиче. Некоторые болельщики других клубов даже немного завидуют, говоря, что хотели бы, чтобы их команда была куплена Абрамовичем.
- В России почти все футбольные клубы содержатся не бизнесменами, а региональными властями. Почему английские бизнесмены содержат клубы, в чем их выгода?
- Чаще всего футбол – это лучший способ для бизнесмена потерять деньги чем приобрести. Это скорее что-то вроде игрушки для них. Они не получают много денег с этого, чтобы купить новую машину или яхту. Это для наслаждения. Они соревнуются друг с другом, чья команда получит титул. Иногда у них бывают и политические мотивы. Это пиар. Стать заметным в Англии, получить защиту своего бизнеса. Некоторые клубы приносят очень немного денег.
- Говорят, что у Александра Головина высокие шансы попасть в «Челси».
- Это очень даже возможно. Многие русские фанаты уверены, что он один из тех, кто может играть в Премьер-лиге. Он достаточно молод, чтобы добиться больших высот. Для «Челси» это тоже отличная возможность.
- Кого еще из российских футболистов вы бы назвали перспективным?
- Игорь Акинфеев. Хотя я не вижу у него особого желания пробиваться в Английскую Премьер-лигу, но он бы легко мог играть в Англии или в Испании. Я много писал о нем, он очень интересный футболист. Многие в Англии знают Акинфеева и они ожидали, что он попадет в крупные команды - «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Но он решил остаться. Может, бывшая травма останавливает его. Но играет он потрясающе. Последний матч с Испанией показал это. Все были так рады, когда он отбил мяч в серии пенальти, я даже опубликовал видео, как российские журналисты радуются победе сборной.
Артем Дзюба очень английский игрок по стилю. Он бы хорошо вписался в английскую лигу. Может, не в ТОП, но он такой мощный, его сложно остановить.
Мне кажется, больше российских игроков должны ехать тренироваться за границу. Сейчас, если Головин уйдет, вы не сможете его заменить, потому что он лучший. Возможно, российские игроки смогли бы блеснуть по-новому в крупных европейских клубах.
О впечатлениях от Самары
- Вы пробыли в Самаре больше 20 дней. Приехали сюда по работе?
- Да. Я приехал из Лондона, работаю на goal.com – это крупнейший мировой спортивный веб-сайт. Сейчас наши английские журналисты живут и работают в каждом городе-организаторе. Я вот корреспондент в Самаре. Мне тут нравится, я бы даже сказал, что чувствую себя здесь как дома. Но хотел бы посмотреть на другие города России. В первую очередь Москву, Санкт-Петербург и Казань.
- 20 дней назад – это еще до начала Чемпионата. Застали последние подготовки к открытию?
- Не так много я успел увидеть, но я общался с многими людьми, которые рассказывали, что Самара трудилась до самой последней недели перед открытием, чтобы убедится, что все готово. И Самара действительно сделала так, чтобы все было идеально для людей, которые приезжают.
- То есть вы считаете, что Самара полностью выполнила свою задачу?
Мне кажется, что Чемпионат мира-2018 - особенное событие для жителей города. И FIFA с Самарой хорошо поработали вместе. Здесь все впечатляет. Мне всегда было легко работать. Везде мог найти интернет. И да, не все люди здесь говорят по-английски, но я находил пути решения, использовал переводчик, чтобы общаться. А русские люди были очень терпеливы к моему ограниченному запасу русского. Он включает в себя пять слов, которые я смог выучить за 20 дней здесь (смеется).
- И какие это слова?
- «Нъет», «да», «спасыба», «спасыба большой». И еще «Калынка».
- Русский для вас сложноват, да?
- Для меня это очень тяжелый язык. Английский дается гораздо легче русским, чем наоборот. Со мной многие русские говорили по-английски, даже если плохо знали его. Я бы хотел выучить больше русских слов, но для этого нужно еще раз приехать сюда вне работы.
- Вы работаете на стадионе?
- Да, на «Самара Арене». Я был на каждом матче и на тренировках команд, общался с тренерами, с игроками, искал истории для материалов, встречался с журналистами других стран. Для меня быть на таком грандиозном событии - это как сбывшаяся мечта.
- И какой матч на «Самара Арене» был самым захватывающим?
- Пока что это матч Бразилии и Мексики. Фанаты были восхитительны, а игра одной из лучших. И теперь сюда еще приедет моя команда. Конечно, каждый матч – это сбывшаяся мечта, но предстоящая игра сборных Англии и Швеции – это особенное событие, которое я запомню больше всего.
- Какие интересные места отметили для себя в Самаре?
- Самарский музей футбола. Я сам фанат футбола, и всем советую туда сходить. Этот музей уникален. У каждого крупного футбольного клуба есть свой музей, но этот был построен самими фанатами, которые любят футбол и свой город. И они приложили много усилий, чтобы сохранить эту часть истории Самары.
Еще космический музей. Мне нравится космос, и это еще одна причина, почему Самара – лучшее место для моей поездки. У вас ракета стоит в центре города! Это же невероятно. Я никогда в жизни не видел вживую настоящую космическую ракету, и это тоже замечательно демонстрирует вашу историю.
- Были в каких-то барах или ресторанах?
- Мне понравился ресторан Hudson. Там играет живая музыка, и это круто. Такие места очень популярны в Англии. Я был в нескольких барах, но, так как работаю, не могу посетить так много мест, как хочу. Но, если б я был туристом, пил бы гораздо больше!
- Вы пробовали пиво с Жигулевского пивзавода?
- Да, я пью здесь много пива. И если мне предложат выбрать между "Жигулевским" и, например, Amstel, я выберу "Жигулевское". Темное. Я уверен, что английским фанатам это пиво очень понравится.
- И за все это время в Самаре не встретили ничего отрицательного?
- Я думаю, только одно может быть сложным для англичан: в ресторанах обсуживают медленнее, чем мы привыкли в Англии. Может, это потому, что в город приехало очень много туристов. Это, пожалуй, единственный недостаток, который я встретил. Но мне очень понравился ресторан Puri. Первое, что я сделаю, когда вернусь в Лондон – пойду в грузинский ресторан, чтобы вспомнить Россию, где я попробовал эту кухню впервые.
- Конечно, очень хочется узнать, пробовали ли вы что-то из русской кухни?
- Да, я пробовал русские булочки из теста с мясом (пельмени) вчера. И еще я попробовал сегодня на завтрак запеченный сыр (запеканка). Я обратил внимание, что вы много едите этого запеченного сыра. Мы в Англии такое не готовим. И еще я ел блины с красной икрой. И местная рыба здесь очень вкусная.
Об отношении к России
- В соцсетях некоторые английские фанаты отмечали, что британские издания писали об опасностях в России и советовали не ездить на Чемпионат. Но они все-таки приехали и ничего подобного не заметили. Сталкивались ли вы с такими заявлениями СМИ, и оправдали ли они себя, когда вы приехали в Самару?
- На самом деле я всю жизнь сталкивался с какими-то негативными новостями о России. Это геополитика. И перед Чемпионатом все стало еще хуже в свете последних событий, негативных новостей появлялось все больше. Но редко кто из британцев встречал хотя бы одного русского, как и очень мало русских встречали британцев. Поэтому у нас не было даже шанса исправить сложившиеся предубеждения. И прелесть этого Чемпионата заключается в возможности исправить все предрассудки. Мы же понимаем, что в каждой стране есть хорошие люди, и Чемпионат мира показал это. Увидеть и понять, что Россия - не опасное место, - это то, что нужно всему миру. Люди тут очень дружелюбные, честно говоря, даже дружелюбнее, чем в моей родной Англии.
Только 3,5 тысячи болельщиков приехали в Россию на ЧМ-2018. Обычно приезжает гораздо больше. Было много колумбийцев, и бразильцев, и мексиканцев, у них меньше негативных новостей о России. Но в Англии этого много. Те фанаты, которые все-таки приехали, счастливы. Это, пожалуй, лучший Чемпионат мира, который они запомнят. Но их друзья и другие английские фанаты не могут разделить эту радость, потому что решили не приезжать.
Так что да, у нас есть плохие новости о России и стереотипы о русских. Но как только приезжаешь сюда и видишь, чем вы живете, понимаешь, насколько все было лживо. Если вы откроете самые популярные соцсети в Англии, вы увидите, как там много позитивных комментариев о России, и это помогает некоторым изменить свое отношение.
- Интересно послушать, какие стереотипы о русских у англичан.
- Что люди здесь очень холодны. Русские не улыбаются и очень агрессивные. Но у меня было позитивное отношение к России до того, как я приехал. Сейчас отношение только улучшилось. У России одна из самых богатых историй. Я много читал об этом.
- Потому что собирались приехать сюда или это было ваше желание больше узнать о России?
- Мне всегда была интересна Россия. В университете я изучал историю русской журналистики, пытался сложить свое мнение. Когда кто-то говорит что-то плохое о другой стране, нужно всегда обращаться к научным источникам, чтобы узнать, правда ли это. Это самое главное – работать над собой, чтобы у тебя не сложилось искаженное видение мира. Я читал о Российской империи, о революции и Советском союзе, о Сталине и Ленине. Английская история не такая разнообразная.
И я никогда не слышал о Самаре до ЧМ-2018. Мой редактор прислал мне сообщение со словами: «Мы даем тебе один из городов-организаторов, вот твой отель, вот твои билеты. Ты летишь в Самару». И сначала я подумал: «Ура!», а второй мыслью было: «Подождите, а где находится Самара?». Так что я стал искать больше информации о вашем городе. Честно говоря, на английском ее очень мало. Я читал каждую вкладку в интернете и до сих пор столько нового узнаю. Надеюсь, что после Чемпионата о Самаре на английском напишут больше, чтобы еще больше людей узнали об этом месте и приехали сюда.
- Некоторые англичане уже прибыли. Может, кто-то из них поделился с вами впечатлениями от Самары?
- Они пока еще только приехали и немного успели увидеть. Но я дал им несколько рекомендаций как англичанин, который пробыл тут 20 дней. Думаю, они сначала захотят пойти отдохнуть на пляже. И англичане любят выпить, так что, скорее всего, их можно будет найти в барах недалеко от пляжа. Ну и, конечно, я посоветовал им сходить на Жигулевкую пивоварню, англичане очень любят пиво. Еще я всем рекомендую посетить Бункер Сталина. Я сам там был, и это захватывающее зрелище. Такое грандиозное сооружение под землей. Там очень прохладно, можно спрятаться от жары.
- Три слова, которыми бы вы охарактеризовали Самару.
- Тепло. Теплое место и теплые люди. Вкусно. Еда и пиво тут отличные. И доброта. Столько людей мне помогали здесь.
О команде «Челси» и Романе Абрамовиче
- В ваших соцсетях написано, что вы тесно работаете с футбольной командой «Челси».
- Да. Пока идет Чемпионат, мы переключились полностью на него. Но потом я вернусь в Англию и буду писать о «Челси», как раз начнется новый сезон.
- 2 июля 2003 года Роман Абрамович купил «Челси». Что вы думаете об этом, и кем стал Абрамович для «Челси»?
- Большой вопрос. Абрамович сделал «Челси» способной бороться за крупные титулы. Клуб уже вошел в историю, когда он за короткое время привел команду в Английскую Премьер-лигу. Конечно, Абрамович использовал для этого деньги и влияние. Но они стали одной из самых мощных команд за последние несколько лет. Они были способны купить все, что хотели, любого игрока. Даже из «Манчестер Юнайтед». Сейчас политическая ситуация между Россией и Англией заставила Абрамовича остановиться и посмотреть, что случится дальше. Большинство никогда не говорили с ним и не видели. У него много денег и развитый бизнес, но он остается загадочной личностью. Хотя фанаты «Челси» хорошо отзываются об Абрамовиче. Некоторые болельщики других клубов даже немного завидуют, говоря, что хотели бы, чтобы их команда была куплена Абрамовичем.
- В России почти все футбольные клубы содержатся не бизнесменами, а региональными властями. Почему английские бизнесмены содержат клубы, в чем их выгода?
- Чаще всего футбол – это лучший способ для бизнесмена потерять деньги чем приобрести. Это скорее что-то вроде игрушки для них. Они не получают много денег с этого, чтобы купить новую машину или яхту. Это для наслаждения. Они соревнуются друг с другом, чья команда получит титул. Иногда у них бывают и политические мотивы. Это пиар. Стать заметным в Англии, получить защиту своего бизнеса. Некоторые клубы приносят очень немного денег.
- Говорят, что у Александра Головина высокие шансы попасть в «Челси».
- Это очень даже возможно. Многие русские фанаты уверены, что он один из тех, кто может играть в Премьер-лиге. Он достаточно молод, чтобы добиться больших высот. Для «Челси» это тоже отличная возможность.
- Кого еще из российских футболистов вы бы назвали перспективным?
- Игорь Акинфеев. Хотя я не вижу у него особого желания пробиваться в Английскую Премьер-лигу, но он бы легко мог играть в Англии или в Испании. Я много писал о нем, он очень интересный футболист. Многие в Англии знают Акинфеева и они ожидали, что он попадет в крупные команды - «Реал Мадрид», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Но он решил остаться. Может, бывшая травма останавливает его. Но играет он потрясающе. Последний матч с Испанией показал это. Все были так рады, когда он отбил мяч в серии пенальти, я даже опубликовал видео, как российские журналисты радуются победе сборной.
Артем Дзюба очень английский игрок по стилю. Он бы хорошо вписался в английскую лигу. Может, не в ТОП, но он такой мощный, его сложно остановить.
Мне кажется, больше российских игроков должны ехать тренироваться за границу. Сейчас, если Головин уйдет, вы не сможете его заменить, потому что он лучший. Возможно, российские игроки смогли бы блеснуть по-новому в крупных европейских клубах.
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