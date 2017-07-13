Животные покусали более 4 000 жителей Самарской области

По данным регионального Роспотребнадзора, среди пострадавших - 1095 детей до 14-ти лет. В прошлом году было зарегистрировано 1119 маленьких пациентов с подобными травмами.Наибольшее количество укусов нанесли домашние и бездомные собаки - 46,6% (2087 случаев) и кошки - 30,8% (1381 случай). На долю диких животных в зубастой статистике приходится всего 2,8% - то есть 125 инцидентов. Зафиксированы случаи агрессии и со стороны сельскохозяйственных животных. Укусы лошадей, свиньей или домашние птицы получили 39 жителей губернии. В прошлом году чаще всего людей кусали также собаки – 60,7% (2939 случаев).Специалисты зарегистрировали всего один случай бешенства среди животных – у домашней собаки в Нефтегорском районе. К слову, за аналогичный период 2016 года обнаружили 16 животных, больных бешенством.