Жителю Самарской области грозит полгода ареста за незаконную охоту на косулю

В полицию Елховского района поступило сообщение о том, что в охотничьих угодьях осуществляется незаконная охота. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели следы от снегохода и, проследовав по ним, вышли к месту нахождения злоумышленника. Мужчина был задержан.По данным полиции, подозреваемый - 59-летний неработающий житель Ставропольского района. Он ездил по лесу на снегоходе и незаконно охотился на косулю. Убив одну особь, мужчина перевез добытую тушку к своему дому. Там полицейские и обнаружили разделанные части и мясо убитой косули, а так же ружье, которое использовалось в охоте.В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Причиненный материальный ущерб составил 60 000 рублей.- В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.