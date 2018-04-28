Жителям дома на Садовой не рекомендовали ночевать в их квартирах

Напомним, в пятницу, 27 апреля, на 10 этаже 10-этажного жилого дома 229 по улице Садовой произошел взрыв и пожар.Предварительно, взорвался газ на кухне. В результате пострадал 61-летний хозяин квартиры. Его отпустили из больницы Пирогова после оказания помощи.На месте происшествия работали 62 сотрудника МЧС и 19 единиц спецтехники. Из дома эвакуировали 15 человек. От упавших обломков пострадали несколько автомобилей.Сегодня спасатели закрепят поврежденные конструкции здания. Жителям не рекомендовали ночевать в квартирах. При необходимости для них организуют пункт временного размещения.На место происшествия выезжала глава города Елена Лапушкина, которая приняла участие в заседании КЧС.Рано утром в субботу, 28 апреля, спасатели приступят к разбору поврежденных конструкций высотки.