Жителям Самары предлагают познакомиться с животными из детских книг



Она даст возможность познакомиться с наиболее известными представителями животного мира Самарской области и взглянуть на них глазами советских и современных детских писателей-натуралистов. Экспозиция построена на основе сюжетов детских книг о животных. Персонажи произведений М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова, Н. Чарушина, Н. Згуриди, А. Старостина предстанут перед зрителями в соответствующем антураже. Основу экспозиции составят чучела зверей, птиц, рыб из фондов СОИКМ им. П. В. Алабина.



Выставка будет работать до 15 августа, 0+.



Стоимость билетов: 100 руб.; детский, студенческий, пенсионный – 75 руб.