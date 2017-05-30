Жителям Самарской области для «брони» семейных захоронений не нужно будет указывать данные родственников

Это связано с тем, что многие граждане, обращающиеся с заявлением о создании семейного (родового) захоронения, полагают некорректным указывать конкретных родственников, которые могут быть похоронены, и по этой причине иногда отказываются от создания семейного (родового) захоронения.С заявлением о создании семейного (родового) захоронения может обратиться один человек. В заявлении о создании семейного (родового) захоронения заявитель указывает только число лиц (не менее двух), которые будут погребены на одном семейном (родовом) захоронении.Также депутаты внесли изменения в закон, которые коснулись уточнения понятия «семейного колумбария». Под колумбарием понимается сооружение (стена скорби), предназначенное для захоронения праха или урн с прахом (останков) умерших - заявителя и иных лиц, которые могут быть погребены на одном семейном захоронении.