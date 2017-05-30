Жителям Самарской области для «брони» семейных захоронений не нужно будет указывать данные родственников
Такие поправки приняли депутаты губдумы в закон о порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории губернии.
Это связано с тем, что многие граждане, обращающиеся с заявлением о создании семейного (родового) захоронения, полагают некорректным указывать конкретных родственников, которые могут быть похоронены, и по этой причине иногда отказываются от создания семейного (родового) захоронения.
С заявлением о создании семейного (родового) захоронения может обратиться один человек. В заявлении о создании семейного (родового) захоронения заявитель указывает только число лиц (не менее двух), которые будут погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Также депутаты внесли изменения в закон, которые коснулись уточнения понятия «семейного колумбария». Под колумбарием понимается сооружение (стена скорби), предназначенное для захоронения праха или урн с прахом (останков) умерших - заявителя и иных лиц, которые могут быть погребены на одном семейном захоронении.
Это связано с тем, что многие граждане, обращающиеся с заявлением о создании семейного (родового) захоронения, полагают некорректным указывать конкретных родственников, которые могут быть похоронены, и по этой причине иногда отказываются от создания семейного (родового) захоронения.
С заявлением о создании семейного (родового) захоронения может обратиться один человек. В заявлении о создании семейного (родового) захоронения заявитель указывает только число лиц (не менее двух), которые будут погребены на одном семейном (родовом) захоронении.
Также депутаты внесли изменения в закон, которые коснулись уточнения понятия «семейного колумбария». Под колумбарием понимается сооружение (стена скорби), предназначенное для захоронения праха или урн с прахом (останков) умерших - заявителя и иных лиц, которые могут быть погребены на одном семейном захоронении.
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