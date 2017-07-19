Жителям Гастелло, Ташкентской и Ново-Садовой вернут горячую воду к пятнице



По данным пресс-службы «ПТС», теплоэнергетики совместно с коммунальными организациями возобновят подачу горячей воды жителям в границах улиц Ташкентская, Георгия Димитрова, Солнечная, Ново-Садовая, Гастелло, Московское шоссе.



Обеспечить горячее водоснабжение для всех потребителей планируется до пятницы, 21 июля. Точные сроки в каждом конкретном доме могут зависеть от ремонта внутридомовых теплопринимающих установок, проводимого управляющими компаниями самостоятельно.



Далее «ПТС» начнет плановый ремонт IV тепломагистрали Самарской ТЭЦ, который пройдет с 20 июля по 3 августа.