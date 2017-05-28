Жителя самарской области будут судить за кражу ограждений с кладбищ
Следователи Красноярского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя поселка Мирного.
По версии следствия, 35-летний обвиняемый в марте текущего года украл пять металлических оград с двух кладбищ в поселке Мирный. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый совершал преступления днем, используя для демонтажа оград металлический лом. Сотрудники полиции выяснили, что в момент совершения краж за этим наблюдал 31-летний знакомый мужчины. Сумма причиненного ущерба составила около сорока тысяч рублей.
По данным стражей порядка, ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Также было установлено, что предполагаемый подельник злоумышленника в мае текущего года скончался.
- В настоящее время расследование уголовного дела по фактам краж завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии следствия, 35-летний обвиняемый в марте текущего года украл пять металлических оград с двух кладбищ в поселке Мирный. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый совершал преступления днем, используя для демонтажа оград металлический лом. Сотрудники полиции выяснили, что в момент совершения краж за этим наблюдал 31-летний знакомый мужчины. Сумма причиненного ущерба составила около сорока тысяч рублей.
По данным стражей порядка, ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Также было установлено, что предполагаемый подельник злоумышленника в мае текущего года скончался.
- В настоящее время расследование уголовного дела по фактам краж завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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