Жителя самарской области будут судить за кражу ограждений с кладбищ

Следователи Красноярского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя поселка Мирного.



По версии следствия, 35-летний обвиняемый в марте текущего года украл пять металлических оград с двух кладбищ в поселке Мирный. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый совершал преступления днем, используя для демонтажа оград металлический лом. Сотрудники полиции выяснили, что в момент совершения краж за этим наблюдал 31-летний знакомый мужчины. Сумма причиненного ущерба составила около сорока тысяч рублей.



По данным стражей порядка, ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Также было установлено, что предполагаемый подельник злоумышленника в мае текущего года скончался.



- В настоящее время расследование уголовного дела по фактам краж завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд, - сообщает ГУ МВД по Самарской области.