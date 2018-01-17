Жителя Самары оштрафовали на 500 тысяч рублей за вырубку 12 берез

Следствие установило, в начале сентября прошлого года самарец незаконно вырубил 12 берез на территории 72 квартала Ново-Буянского лесничества Красноярского района. Разрешительных документов у него на вырубку не было. Лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму более 50 000 рублей.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа на 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Самарской области.