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Жителя Самары будут судить за 17 краж из частных домов

Закончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего мужчины.

По данным полиции, с июля по ноябрь 2016 года было совершено 17 краж вещей из частных домов жителей Кинельского района. Злоумышленник похищал технику, деньги, золотые украшения. Все потерпевшие сообщали, что кражи произошли днем, пока они находились на работе.Осматривая места преступлений, сотрудники полиции заметили, что вор проникал в дома через окна. Причиненный ущерб составил в общем более 3 млн 600 тыс. рублей.

Вскоре предполагаемый злоумышленник был установлен. Оказалось, что он живет в Самаре на съемной квартире. На место преступления мужчина приезжает на электричке или такси. Все кражи совершает с 8.00 до 15.00 и вновь возвращается в Самару. Предполагаемый преступник был задержан полицейскими с поличным после совершения очередной кражи.

Подозреваемым в серии краж оказался 35-летний уроженец Кинель-Черкасского района Самарской области. По данным полицейских, мужчина был неоднократно судим, злоупотребляет наркотиками и имеет тяжелое расстройство здоровья.

По версии следствия, похищенное обвиняемый сдавал в ломбарды или продавал на рынке, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Свою вину в содеянном он признал полностью.

- В настоящее время расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения, - говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области.
 
Дата: 16 мая 2017 , 13:56
206
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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