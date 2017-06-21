Жителя Самарской области осудили на 17 лет за убийство женщины и ее сына
Как ранее писал sgpress.ru, 25 октября 2016 года днем в одной из квартир дома, расположенного на проспекте Победы в Новокуйбышевске, были обнаружены тела двух человек с рубленными колото-резаными ранами головы и туловища. По данным СУ СК по Самарской области, погибшие – 43-летняя женщина и ее 16-летний сын.
Также из квартиры были украдены золотые украшения на 112 тысяч рублей.
По фактам убийства двух лиц с целью скрыть другое преступление и тайного хищения чужого имущества было возбуждено уголовное дело.
В конце октября полицейские задержали подозреваемого – 41-летнего сожителя потерпевшей. На допросе он во всем сознался и рассказал, что убил женщину во время ссоры. Ее сына он убил из-за того, что тот оказался невольным свидетелем преступления. После этого обвиняемый похитил украшения, которые хранились в квартире, и сбежал.
В апреле этого года уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.
Суд признал мужчину виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также из квартиры были украдены золотые украшения на 112 тысяч рублей.
По фактам убийства двух лиц с целью скрыть другое преступление и тайного хищения чужого имущества было возбуждено уголовное дело.
В конце октября полицейские задержали подозреваемого – 41-летнего сожителя потерпевшей. На допросе он во всем сознался и рассказал, что убил женщину во время ссоры. Ее сына он убил из-за того, что тот оказался невольным свидетелем преступления. После этого обвиняемый похитил украшения, которые хранились в квартире, и сбежал.
В апреле этого года уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.
Суд признал мужчину виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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