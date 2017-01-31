Жителя Самарской области будут судить за избиение жены креслом

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, 21-летний пьяный житель села Васильевка в ходе ссоры со своей супругой взял стоявшее в комнате кресло и ударил им супругу не менее пяти раз по различным частям тела. После этого молодой человек нанес своей жене множественные удары ногами в область живота и головы.В результате избиения женщина в тяжелом состоянии была доставлена и госпитализирована в ГБУЗ СО «БЦРБ», а затем в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина.В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, возбуждено уголовное дело. Оно направлено в Безенчукский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.