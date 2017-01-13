Жителя Кинель-Черкасского района подозревают в убийстве своего отчима

Получив информацию о пожаре, полицейские прибыли на место происшествия. Тело 41-летнего мужчины было обнаружено после тушения возгорания. В результате проведенной судмедэкспертизы специалисты пришли к заключению, что причиной гибели пострадавшего стали телесные повреждения, от которых он скончался до начала пожара.В ходе розыска был задержан 29-летний пасынок погибшего, ранее судимый за совершение кражи. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело.