Жительницу Тольятти оштрафовали на тысячу рублей за оскорбление врача

Инцидент произошел 9 сентября прошлого года в Тольяттинской городской поликлинике №4.



По данным прокуратуры, на прием к врачу-педиатру без предварительной записи пыталась пройти 20-летняя безработная девушка. Ей стали воспрепятствовать шесть человек, предварительно записавшихся на прием к врачу и ожидавших своей очереди. Из-за этого произошел конфликт с криками и дракой.



Вышедшая на шум 57-летняя врач попыталась успокоить девушку, которая в ответ оскорбила ее в грубой нецензурной форме.



Сотрудница медучреждения обратилась с заявлением о привлечении молодой женщины к административной ответственности.



Прокуратурой Комсомольского района Тольятти в отношении девушки по факту оскорбления возбуждено дело об административном правонарушении. На основании решения мирового судьи ее признали виновной и назначили штраф в размере 1 000 рублей.