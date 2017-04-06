Жительницу Самары обвиняют в покушении на дачу 200 тысяч рублей взятки полицейскому

Инцидент произошел 17 февраля этого года.



По версии следствия, жительница Самары передала в качестве взятки 200 тысяч рублей сотруднику полиции за прекращение проверки в отношении ее родственника по факту незаконного оборота наркотиков. Однако сотрудник полиции деньги не принял, и обвиняемая была задержана.



По факту покушения на дачу взятки в крупном размере в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Сейчас его передали в суд для рассмотрения по существу.