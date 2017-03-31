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Жительница Жигулевска незаконно прописала в своей квартире иностранку

Это произошло в марте текущего года.

Из собранных материалов следует, что 27-летняя женщина фиктивно поставила на учет в своей квартире дома на улице Гоголя гражданку одной из соседних республик. Она заранее знала, что проживать иностранка там не будет.

В настоящее время по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации возбуждено уголовное дело. По данным сотрудников полиции, подозреваемая нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Следствие продолжается.
Дата: 31 марта 2017 , 17:08
69
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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