Жительница Жигулевска незаконно прописала в своей квартире иностранку

Это произошло в марте текущего года.



Из собранных материалов следует, что 27-летняя женщина фиктивно поставила на учет в своей квартире дома на улице Гоголя гражданку одной из соседних республик. Она заранее знала, что проживать иностранка там не будет.



В настоящее время по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации возбуждено уголовное дело. По данным сотрудников полиции, подозреваемая нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Следствие продолжается.