Жительница Самары зарезала сожителя, который торопил ее с готовкой еды
Преступление произошло одной из квартир дома на улице Средне-Садовой в Самаре.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 37-летняя местная жительница ударила ножом своего сожителя. Впоследствии пострадавший был госпитализирован в одну из больниц.
Как следовало из слов женщины, трагедия произошла на кухне. Во время приготовления еды она держала в руках нож. Рядом с женщиной стоял 37-летний сожитель и требовал быстрее приготовить пищу, на что та сделала ему замечание, но потерпевший не успокоился. В результате произошла небольшая словесная перепалка, и в какой-то момент подозреваемая повернулась и ударила мужчину ножом. Осознав случившееся, она позвонила в "скорую помощь".
После выяснения обстоятельств произошедшего в квартире злоумышленницу задержали. При осмотре жилья было обнаружено орудие преступления - нож. Спустя некоторое время сотрудники полиции получили информацию от медработников о том, что пострадавший мужчина скончался.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
По данным ГУ МВД по Самарской области, 37-летняя местная жительница ударила ножом своего сожителя. Впоследствии пострадавший был госпитализирован в одну из больниц.
Как следовало из слов женщины, трагедия произошла на кухне. Во время приготовления еды она держала в руках нож. Рядом с женщиной стоял 37-летний сожитель и требовал быстрее приготовить пищу, на что та сделала ему замечание, но потерпевший не успокоился. В результате произошла небольшая словесная перепалка, и в какой-то момент подозреваемая повернулась и ударила мужчину ножом. Осознав случившееся, она позвонила в "скорую помощь".
После выяснения обстоятельств произошедшего в квартире злоумышленницу задержали. При осмотре жилья было обнаружено орудие преступления - нож. Спустя некоторое время сотрудники полиции получили информацию от медработников о том, что пострадавший мужчина скончался.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
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