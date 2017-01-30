Жительница Самары украла у знакомой украшения на 80 тыс. рублей

Она сообщила о пропаже своих золотых и серебряных украшений общей стоимостью более 80 000 рублей. По словам женщины, изделия лежали в косметичке в ее квартире на улице Калининградской.Заявительница также рассказала, что недавно к ней в гости заглядывала знакомая. Приятельницы решили отметить встречу. Застолье закончилось около восьми часов вечера. Вскоре полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы и задержали женщину. Ей оказалась 26-летняя жительница Самары, которая раньше уже привлекалась к уголовной ответственности.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть похищенных украшений обнаружена и изъята.