Жительница Самары родила на теплоходе во время круиза

На место выехали спасатели и врач перинатального центра Вольска со специальным боксом для переноски новорожденных, сообщили sgpress.ru в ГУ МЧС России по Саратовской области. К моменту прибытия группы 33-летняя самарчанка уже родила. Спасатели помогли перенести ребенка и сойти роженице на катер, а после транспортировали их до берега. На "скорой помощи" маму и новорожденного госпитализировали в Саратов. Их здоровью ничего не угрожает.