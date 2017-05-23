Жительница Самары пыталась тайно вывезти из Икеи продукты, белье и посуду

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в одном из самарских ТЦ сработала «тревожная кнопка».



По данным sgpress.ru, это произошло в магазине Икеа в Красноглинском районе Самары. Экипаж вневедомственной охраны незамедлительно прибыл на место вызова.



Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сорокалетняя жительница Самары собиралась тайно похитить из магазина продукты питания, постельное белье и посуду. По оценке персонала, ущерб, который был бы нанесен торговой точке, превысил 52 000 рублей.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину и передали прибывшим на место происшествия полицейским. Сейчас в отношении жительницы Самары по факту кражи возбуждено уголовное дело.