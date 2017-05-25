Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей

В описании указано, что пробег автомобиля составляет 109 км. Машина является музейным экспонатом из частной коллекции, которая 38 лет находилась при постоянной температуре хранения +18 градусов. На авто сохранены все заводские пломбы.Цена автомобиля составляет 3,5 млн рублей. При этом, по словам хозяйки, эта цена является начальной и с годами будет повышаться.