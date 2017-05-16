Жительница Самарской области спустя полтора года созналась в убийстве новорожденного
Девушка закопала малыша во дворе дома.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, 2 сентября 2015 года 23-летняя жительница Новокуйбышевска родила в своей квартире ребенка. После этого она завернула младенца в свою домашнюю пижаму и вынесла на улицу, где и закопала в грунт, на глубину около 40 см. О преступлении девушка рассказала полицейским сама спустя полтора года.
По факту убийства матерью новорожденного ребенка в отношении девушки возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, 2 сентября 2015 года 23-летняя жительница Новокуйбышевска родила в своей квартире ребенка. После этого она завернула младенца в свою домашнюю пижаму и вынесла на улицу, где и закопала в грунт, на глубину около 40 см. О преступлении девушка рассказала полицейским сама спустя полтора года.
По факту убийства матерью новорожденного ребенка в отношении девушки возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
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