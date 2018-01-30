Жительница Самарской области обманом получила грант на 7,9 млн рублей
Управление ФСБ России по Самарской области получило сведения, что 39-летняя жительница региона причастна к мошенничеству при получении соцвыплаты на развитие животноводческих ферм.
Одним из условий предоставления грантов является наличие у заявителя 40% собственных денег. В ходе проверки установлено, что женщина, зная об этом, сделала поддельную выписку по своему счету о наличии у нее 5 410 900 рублей. После этого она получила грант на 7 938 000 рублей.
Одним из условий предоставления грантов является наличие у заявителя 40% собственных денег. В ходе проверки установлено, что женщина, зная об этом, сделала поддельную выписку по своему счету о наличии у нее 5 410 900 рублей. После этого она получила грант на 7 938 000 рублей.
На полученные деньги женщина должна была купить 100 голов крупного рогатого скота и оборудование для его содержания. Однако договора на приобретение животных составлялись фиктивно, деньги перечислялись в другие организации и обналичивались.
В мае прошлого года полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат, совершенного в особо крупном размере.
В октябре решением Исаклинского суда жительница признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Суд постановил взыскать с женщины в пользу министерства 7 938 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.
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