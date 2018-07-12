Жители региона могут поучаствовать во втором этапе проекта «СОдействие»
Во вторник, 10 июля, прошел второй форум гражданского актива области. В работе приняли участие жители региона, представители региональных и муниципальных властей.
Темой форума стало вовлечение граждан в совместную работу над проектом в рамках губернаторского проекта «СОдействие». Каждый житель региона может принять в нем участие, чтобы улучить развитие территорий и качество жизни. Он рассчитан до 2025 года включительно. В этом году заявки на участие в проекте можно подать в администрацию губернатора до 1 ноября. Лучшие предложения получат поддержку правительства.
Активные, неравнодушные граждане играют огромную роль в построении диалога власти и общества, уверен Дмитрий Азаров:
- Здесь собрались люди, которых не нужно убеждать в том, насколько важной движущей силой является энергия активных людей. Наша задача — создать в области атмосферу вовлечения людей в вопросы развития нашего региона.
Многие инициативные группы прошлого года получили благодарственные письма губернатора Самарской области. Например, жители Шенталы добились реставрации площади Славы в своем селе. Отметили благодарственным письмом и активистов Алексеевки Кинельского района, которые помогли благоустроить сквер в поселке.
Также на форуме разработчики представили две электронные платформы для совершенствования «обратной связи» между властью и обществом – «Вместе» и «Близко». Разработки запустили в пилотном режиме.
Темой форума стало вовлечение граждан в совместную работу над проектом в рамках губернаторского проекта «СОдействие». Каждый житель региона может принять в нем участие, чтобы улучить развитие территорий и качество жизни. Он рассчитан до 2025 года включительно. В этом году заявки на участие в проекте можно подать в администрацию губернатора до 1 ноября. Лучшие предложения получат поддержку правительства.
Активные, неравнодушные граждане играют огромную роль в построении диалога власти и общества, уверен Дмитрий Азаров:
- Здесь собрались люди, которых не нужно убеждать в том, насколько важной движущей силой является энергия активных людей. Наша задача — создать в области атмосферу вовлечения людей в вопросы развития нашего региона.
Многие инициативные группы прошлого года получили благодарственные письма губернатора Самарской области. Например, жители Шенталы добились реставрации площади Славы в своем селе. Отметили благодарственным письмом и активистов Алексеевки Кинельского района, которые помогли благоустроить сквер в поселке.
Также на форуме разработчики представили две электронные платформы для совершенствования «обратной связи» между властью и обществом – «Вместе» и «Близко». Разработки запустили в пилотном режиме.
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