Жители поселка Сухая Самарка просят закрыть массовое судоходство на реке Татьянке
Варварская эксплуатация малых рек - тема не новая, но для жителей поселка Сухая Самарка весьма актуальная. Людей волнует тот факт, что предприниматели захватили берега некогда тихой реки Татьянки. Сегодня тут расположены многочисленные лодочные стоянки. Из-за большого количества катеров река постепенно умирает.
- Еще недавно здесь возводили плотины бобры, цвели кувшинки, вода была чистой, прозрачной, водилось много рыбы, - рассказала местная жительница Ольга Семенова. - А теперь в реке нельзя купаться, поверхность покрыта мутной пленкой. Из-за многочисленных лодок она скоро превратится в болото.
Тревогу жителей разделяют и самарские экологи. Изучив состояние Татьянки, они пришли к выводу: помимо деятельности промышленных предприятий на состояние реки влияет активное судоходство. Лодки и катера ходят по воде без ограничения скорости, чем создают постоянный прибой.
По словам специалистов, речной транспорт на подобных реках должен ходить на малом ходу, в режиме глиссирования (скольжения). Высокая скорость судов приводит к тому, что берега, состоящие из песка и глины, размываются, река мелеет. Владельцам местных дач приходится самостоятельно укреплять берег. В противном случае их дома начнут разрушаться.
Уже несколько лет жители борются с захватчиками берегов, обращаются в различные инстанции. Проверка, проведенная в 2014 году государственным инспектором Самарской области по использованию и охране земель, выявила, что владелец лодочной станции, расположенной на улице Обувной, 113, допустил массу нарушений. Из всего пакета документов у предпринимателя имелось только разрешение на использование земельного участка, и, как выяснилось, даже оно было оформлено неправильно. Тем не менее лодочная стоянка продолжает работать и сегодня.
В прошлом году жители поселка Сухая Самарка направили коллективные письма с просьбой навести порядок на Татьянке сразу в несколько инстанций. Из всех ведомств им ответило только областное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, известив, что не давало разрешений на строительство каких-либо объектов в этой зоне.
В то же время владельцы катеров, которым небезразлично состояние окружающей среды, находят выход из ситуации. Незаконным водным парковкам есть альтернатива. Как рассказал Дмитрий, судовладелец с 20-летним стажем, свой катер он уже много лет ставит на лодочной станции «Полет», которая находится в устье реки Самары, рядом с бывшим хлебозаводом №5. По сути, это кооператив, где собственник судна одновременно является владельцем места стоянки. У членов организации все оформлено официально - есть лицензия на водопользование, они оплачивают налоги, экологические сборы.
Жители Куйбышевского района продолжают борьбу за сохранение водоема. В этом году в результате судебных разбирательств были установлены прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны семи рек Самарской области, в том числе Татьянки. Остается только дождаться, когда принятые изменения отразятся на реальной ситуации.
- Еще недавно здесь возводили плотины бобры, цвели кувшинки, вода была чистой, прозрачной, водилось много рыбы, - рассказала местная жительница Ольга Семенова. - А теперь в реке нельзя купаться, поверхность покрыта мутной пленкой. Из-за многочисленных лодок она скоро превратится в болото.
Тревогу жителей разделяют и самарские экологи. Изучив состояние Татьянки, они пришли к выводу: помимо деятельности промышленных предприятий на состояние реки влияет активное судоходство. Лодки и катера ходят по воде без ограничения скорости, чем создают постоянный прибой.
По словам специалистов, речной транспорт на подобных реках должен ходить на малом ходу, в режиме глиссирования (скольжения). Высокая скорость судов приводит к тому, что берега, состоящие из песка и глины, размываются, река мелеет. Владельцам местных дач приходится самостоятельно укреплять берег. В противном случае их дома начнут разрушаться.
Уже несколько лет жители борются с захватчиками берегов, обращаются в различные инстанции. Проверка, проведенная в 2014 году государственным инспектором Самарской области по использованию и охране земель, выявила, что владелец лодочной станции, расположенной на улице Обувной, 113, допустил массу нарушений. Из всего пакета документов у предпринимателя имелось только разрешение на использование земельного участка, и, как выяснилось, даже оно было оформлено неправильно. Тем не менее лодочная стоянка продолжает работать и сегодня.
В прошлом году жители поселка Сухая Самарка направили коллективные письма с просьбой навести порядок на Татьянке сразу в несколько инстанций. Из всех ведомств им ответило только областное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, известив, что не давало разрешений на строительство каких-либо объектов в этой зоне.
В то же время владельцы катеров, которым небезразлично состояние окружающей среды, находят выход из ситуации. Незаконным водным парковкам есть альтернатива. Как рассказал Дмитрий, судовладелец с 20-летним стажем, свой катер он уже много лет ставит на лодочной станции «Полет», которая находится в устье реки Самары, рядом с бывшим хлебозаводом №5. По сути, это кооператив, где собственник судна одновременно является владельцем места стоянки. У членов организации все оформлено официально - есть лицензия на водопользование, они оплачивают налоги, экологические сборы.
Жители Куйбышевского района продолжают борьбу за сохранение водоема. В этом году в результате судебных разбирательств были установлены прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны семи рек Самарской области, в том числе Татьянки. Остается только дождаться, когда принятые изменения отразятся на реальной ситуации.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 мая 2018
66
24 мая 2018
87
24 мая 2018 , 17:10
66
В четверг, 24 мая, для 4900 самарских выпускников состоялся праздник прощания со школой. Утром...
24 мая 2018 , 16:34
87
В воскресенье, 27 мая, Струковский сад откроется в обновленном виде после масштабной...
24 мая 2018 , 16:01
147
Специалисты ведут приему работ.
24 мая 2018 , 14:46
121
Такой законопроект в четверг, 24 мая, рассмотрел комитет по бюджету, финансам, налогам,...
24 мая 2018 , 13:47
276
Надзорное ведомство внесло представление об отмене разрешения на строительство объекта.
24 мая 2018 , 13:42
162
В четверг, 24 мая, комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной...
24 мая 2018 , 12:47
203
Рабочие завершили монтаж пролетных строений опор путепровода, уложили асфальтобетонное покрытие...
24 мая 2018 , 13:48
174
В четверг, 24 мая, в городе проходит шествие выпускников.
24 мая 2018 , 12:10
182
Людей волнует тот факт, что предприниматели захватили берега некогда тихой реки Татьянки.
24 мая 2018 , 12:01
162
В преддверии Чемпионата мира по футболу на стадионе «Самара Арена» прошли занятия...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4560
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
3601
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3544
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3300
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
2942
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4560
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2264
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2383
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1815
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1762
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...