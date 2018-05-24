Жители поселка Сухая Самарка просят закрыть массовое судоходство на реке Татьянке

- Еще недавно здесь возводили плотины бобры, цвели кувшинки, вода была чистой, прозрачной, водилось много рыбы, - рассказала местная жительница Ольга Семенова. - А теперь в реке нельзя купаться, поверхность покрыта мутной пленкой. Из-за многочисленных лодок она скоро превратится в болото.Тревогу жителей разделяют и самарские экологи. Изучив состояние Татьянки, они пришли к выводу: помимо деятельности промышленных предприятий на состояние реки влияет активное судоходство. Лодки и катера ходят по воде без ограничения скорости, чем создают постоянный прибой.По словам специалистов, речной транспорт на подобных реках должен ходить на малом ходу, в режиме глиссирования (скольжения). Высокая скорость судов приводит к тому, что берега, состоящие из песка и глины, размываются, река мелеет. Владельцам местных дач приходится самостоятельно укреплять берег. В противном случае их дома начнут разрушаться.Уже несколько лет жители борются с захватчиками берегов, обращаются в различные инстанции. Проверка, проведенная в 2014 году государственным инспектором Самарской области по использованию и охране земель, выявила, что владелец лодочной станции, расположенной на улице Обувной, 113, допустил массу нарушений. Из всего пакета документов у предпринимателя имелось только разрешение на использование земельного участка, и, как выяснилось, даже оно было оформлено неправильно. Тем не менее лодочная стоянка продолжает работать и сегодня.В прошлом году жители поселка Сухая Самарка направили коллективные письма с просьбой навести порядок на Татьянке сразу в несколько инстанций. Из всех ведомств им ответило только областное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, известив, что не давало разрешений на строительство каких-либо объектов в этой зоне.В то же время владельцы катеров, которым небезразлично состояние окружающей среды, находят выход из ситуации. Незаконным водным парковкам есть альтернатива. Как рассказал Дмитрий, судовладелец с 20-летним стажем, свой катер он уже много лет ставит на лодочной станции «Полет», которая находится в устье реки Самары, рядом с бывшим хлебозаводом №5. По сути, это кооператив, где собственник судна одновременно является владельцем места стоянки. У членов организации все оформлено официально - есть лицензия на водопользование, они оплачивают налоги, экологические сборы.Жители Куйбышевского района продолжают борьбу за сохранение водоема. В этом году в результате судебных разбирательств были установлены прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны семи рек Самарской области, в том числе Татьянки. Остается только дождаться, когда принятые изменения отразятся на реальной ситуации.