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Жители дома на улице Карла Либкнехта, 4 добиваются решения вопроса с водоснабжением

Дом был введен в эксплуатацию в 2014 году. Сделано это было через суд, потому что застройщик не исполнил обязательства в полном объеме, обанкротился и не смог достроить многоэтажку. Новоселы въезжали, делали ремонт в квартирах, понимая, что дом не подключен к горячему водоснабжению, поэтому многие сразу устанавливали водонагреватели.

Одни были готовы к дополнительным расходам на электроэнергию, для других такие большие затраты стали неожиданностью, а кто-то не стал устанавливать приборы и «моржевал» на протяжении нескольких лет. В похожей ситуации оказались и соседние дома - №№ 6 и 8.

При этом система горячего водоснабжения в домах имеется, необходимое оборудование смонтировано. Однако пользоваться им нельзя - нет разрешения Ростехнадзора. К тому же долгое время было неясно, хватит ли мощности у частной котельной ООО «ЗИМ-энерго», которая будет поставлять воду. В конце 2016 года жители этих домов обратились к властям с просьбой помочь подключить дома к горячему водоснабжению.

Вопросом занялись департамент городского хозяйства и экологии, администрация Октябрьского района, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация. Совместно было найдено решение, которое жители одобрили на общем собрании. Собственники квартир, как ответственные за содержание общедомового имущества, должны вложить свои средства, чтобы привести дом в порядок. По расчетам управляющей компании, понадобится около 800 тысяч рублей, то есть примерно по три тысячи с каждой квартиры трех многоэтажек.

По словам директора ООО «УК «Комфорт» Андрея Фаста, необходимо будет провести ревизию оборудования, пусконаладочные работы, оформить в Ростехнадзоре разрешение на подключение воды. «ЗИМ- энерго» утеплит трубы, идущие к домам от котельной, заменит 15 метров трассы. Котельную переоборудовать не придется, ее мощностей будет достаточно.

Планируется, что к концу июля в квартирах появится горячая вода. Однако многое зависит и от собственников: смогут ли они объединиться не на словах, а на деле и собрать нужную сумму.

По словам заместителя главы администрации Октябрьского района Олега Ивахина, ситуация с домами на ул. Карла Либкнехта находится на контроле и местных, и городских властей. Работы включены в план подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов.

О ситуации с водой

Алла Волчкова, глава администрации Октябрьского района:
- Жители подняли вопрос о подключении трех домов на улице Карла Либкнехта к горячему водоснабжению в ноябре прошлого года. Были проведены совещания, стороны смогли договориться, выработать общую позицию и разделить ответственность между собой. Управляющая компания берет на себя работы внутри домов, а «ЗИМ-энерго» - внешние. Важная роль в решении вопроса отводится собственникам, которые по закону отвечают за свое имущество и должны содержать его в надлежащем состоянии. Не сомневаюсь, что совместными усилиями эта проблема будет решена.

Андрей Фаст, директор ООО «УК «Комфорт»:
 - Дома вводились в эксплуатацию по решению суда, и мы вынуждены были принять инженерные коммуникации в том состоянии, в котором они были. Люди жаловались на отсутствие горячей воды. Вместе с властями мы предложили им собрать деньги на выполнение необходимых работ и оформить документацию на подключение. Необходимо около 800 тысяч рублей. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы по факту уменьшить эту сумму. Собственники согласились. В принципе, со своей стороны мы уже начали решать вопрос. Перед нами и другими участниками процесса стоит задача - подать воду в июле

Сергей Сенчуков, председатель совета дома на ул. Карла Либкнехта, 4:
- Большинство жильцов при ремонте установили нагреватели, пользуются ими и с пониманием относятся к ситуации. Но есть и те, которым очень тяжело обходиться без горячей воды. Проблема решится, если мы, собственники, все вместе этого захотим, поступим ответственно, соберем средства, на которые управляющая компания сможет подключить дом к котельной. Для этого нужно провести разъяснительную работу буквально с каждым жильцом. Лично я согласен понести дополнительные расходы, но, думаю, в итоге заплатят не все. Кроме того, пока нет гарантии, что вода будет надлежащего качества и обойдется нам не дороже, чем та, что мы сейчас нагреваем.
Дата: 23 марта 2017 , 13:28
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Автор текста: Ева Нестерова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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